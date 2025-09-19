19 Eylül
Trabzonspor'un Gaziantep FK karşısında mağlubiyeti yok

Trabzonspor, Cumartesi günü sahasında karşılaşacağı Gaziantep FK'ya karşı bugüne kadar hiç yenilmedi. Bordo-mavililer, rakibiyle oynadığı 12 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik alırken; özellikle sahasında çıktığı 6 karşılaşmanın tamamını kazandı.

Trabzonspor'un Gaziantep FK karşısında mağlubiyeti yok
Trendyol Süper Lig'de Cumartesi günü sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak Trabzonspor, rakibi karşısında bugüne dek hiç yenilmedi.
 
Bordo-mavili ekip, ligde yedinci sezonunu geçiren Gaziantep temsilcisi ile 13'üncü karşılaşmasına çıkacak. Bugüne dek oynanan 12 maçın 8'ini Trabzonspor kazandı, 4 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı. Trabzonspor, söz konusu karşılaşmalarda 26 gol atarken kalesinde 10 gol gördü.
 
TRABZONSPOR, SAHASINDA PUAN VERMEDİ
 
Trabzonspor, Gaziantep FK karşısında sahasında 6 maçta da galip gelerek rakibine puan şansı tanımadı.
 
Bordo-mavililer, 2019-2020 sezonunda 4-1, 2020-2021 sezonunda 1-0, 2021-2022 sezonunda 3-0, 2022-2023 sezonunda 3-2, 2023-2024 sezonunda 4-2, geçen sezon da 3-2'lik galibiyetlerle sahasından ayrılmayı başardı.
 
Karadeniz ekibi, bu maçlarda 18 gol atarken 7 gol yedi.
 
DEPLASMAN MAÇLARI
 
Trabzonspor, Gaziantep temsilcisiyle deplasmanda oynadığı 6 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik aldı.
 
Dış sahada 3 gol yiyen bordo-mavililer, 8 gol atmayı başardı.
  
