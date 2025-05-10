Trabzonspor'un Galatasaray karşısındaki galibiyet planı!

10 Mayıs
Konyaspor-Rizespor
16:00
10 Mayıs
Eyüpspor-Kasımpaşa
16:00
10 Mayıs
Trabzonspor-Galatasaray
19:00
10 Mayıs
Ankaragücü-Amed Sportif
16:00
10 Mayıs
Karagümrük-Iğdır FK
16:00
10 Mayıs
Adanaspor-Boluspor
16:00
10 Mayıs
Bandırmaspor-Pendikspor
16:00
10 Mayıs
Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği
16:00
10 Mayıs
Şanlıurfaspor-Erzurumspor
16:00
10 Mayıs
Ümraniye-Manisa FK
16:00
10 Mayıs
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16:00
10 Mayıs
Sakaryaspor-Esenler Erokspor
16:00
10 Mayıs
Werder Bremen-RB Leipzig
16:30
10 Mayıs
Union Berlin-FC Heidenheim
16:30
10 Mayıs
Bochum-Mainz 05
16:30
10 Mayıs
Holstein Kiel-Freiburg
16:30
10 Mayıs
Bayern Munih-Mönchengladbach
19:30
10 Mayıs
Fulham-Everton
17:00
10 Mayıs
Ipswich Town-Brentford
17:00
10 Mayıs
Southampton-M.City
17:00
10 Mayıs
Wolves-Brighton
17:00
10 Mayıs
Bournemouth-Aston Villa
19:30
10 Mayıs
Valencia-Getafe
15:00
10 Mayıs
Celta Vigo-Sevilla
17:15
10 Mayıs
Girona-Villarreal
19:30
10 Mayıs
Mallorca-Real Valladolid
19:30
10 Mayıs
Atletico Madrid-Real Sociedad
22:00
10 Mayıs
Como-Cagliari
16:00
10 Mayıs
Lazio-Juventus
19:00
10 Mayıs
Empoli-Parma
21:45
10 Mayıs
Reims-Saint-Etienne
22:00
10 Mayıs
Auxerre-Nantes
22:00
10 Mayıs
Angers-Strasbourg
22:00
10 Mayıs
Le Havre-Marsilya
22:00
10 Mayıs
Rennes-Nice
22:00
10 Mayıs
Montpellier-Paris Saint-Germain
22:00
10 Mayıs
Toulouse-Lens
22:00
10 Mayıs
Brest-Lille
22:00
10 Mayıs
AS Monaco-Lyon
22:00
10 Mayıs
RKC Waalwijk-SC Heerenveen
17:30
10 Mayıs
Fortuna Sittard-NAC Breda
19:45
10 Mayıs
Almere-S. Rotterdam
22:00
10 Mayıs
Elversberg-E.Braunschweig
3-021'
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0-022'
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10 Mayıs
Kortrijk-St.Truiden
17:00
10 Mayıs
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19:15
10 Mayıs
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18:00
10 Mayıs
SK Austria Klagenfurt-WSG Tirol
18:00
10 Mayıs
St. Gallen-Winterthur
19:00
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19:00
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FC Zürich-Grasshopper
19:00
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Santa Clara-Famalicao
17:30
10 Mayıs
Nacional-Rio Ave
17:30
10 Mayıs
Benfica-Sporting CP
20:00
10 Mayıs
Casa Pia AC-Braga
22:30
10 Mayıs
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10 Mayıs
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10 Mayıs
Dynamo Makhachkala-Zenit St. Petersburg
17:00
10 Mayıs
CSKA Moskova-FC Krasnodar
19:30
10 Mayıs
Leyton Orient-Stockport County
14:30
10 Mayıs
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18:00
10 Mayıs
Laval-Metz
18:00
10 Mayıs
Rodez-Clermont Foot
18:00
10 Mayıs
Lorient-Martigues
18:00
10 Mayıs
Pau-Guingamp
18:00
10 Mayıs
Paris FC-Ajaccio
18:00
10 Mayıs
Annecy FC-Grenoble
18:00
10 Mayıs
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Troyes-Amiens
18:00
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Bordeaux-Amiens
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1-052'
10 Mayıs
Oliveirense-Maritimo
16:00
10 Mayıs
Chaves-Uniao de Leiria
20:00

Trabzonspor'un Galatasaray karşısındaki galibiyet planı!

Trabzonspor, hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası finalindeki Galatasaray derbilerine kilitlendi. Ligde 3 puan almak için A'dan Z'ye tüm planlar hazır.

calendar 10 Mayıs 2025 13:33
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Trabzonspor'un Galatasaray karşısındaki galibiyet planı!
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Trabzonspor, konuk edeceği lider Galatasaray'a karşı galibiyet parolası ile sahaya çıkacak.

Bordo- mavili takımda bu karşılaşma öncesi en çok merak edilen konu Savic ve Uğurcan Çakır'ın oynayıp oynamayacağı olurken, taraftarlar tribünleri tamamen dolduracak. Teknik direktör Fatih Tekke, bordo-mavili takımın başındaki ilk büyük maç galibiyetine imza atmak istiyor. Fırtına, derbiye şöyle hazırlandı.

FATİH TEKKE SİFTAH YAPMAK İSTİYOR

Teknik direktör Fatih Tekke, Trabzonspor'un başında çıktığı ilk derbide Fenerbahçe'ye Kadıköy'de 4-1 mağlup olmuştu. 47 yaşındaki hoca, Galatasaray karşısında hem ilk derbi galibiyetini hem de kariyerindeki en önemli başarılardan birini elde etmeye çalışacak. Bordo mavili hocanın tüm planları 3 puan üzerine.

KALECİ ÇAKIR'DAN SEVİNDİRİCİ HABER

Sakatlığı nedeniyle geçen hafta forma giyemeyen kaleci Uğurcan Çakır, idmanlarda takımla çalıştı. G.Saray derbisinde bugün sahada olması beklenen 29 yaşındaki eldivenin geri dönüşü teknik ekibi de sevindirdi. Sakatlığı bulunan Savic riske edilmeyecek. 34 yaşındaki stoper, kupa finalinde sahada olacak.

GALATASARAY'A ÖZEL BİR OYUN PLANI

Teknik direktör Fatih Tekke, Galatasaray ile oynanacak olan dev maça özel bir oyun planı belirlemeye hazırlanıyor. Fenerbahçe derbisinin ilk yarısındaki oyunuyla rakibini şaşırtan Tekke, Galatasaray'a karşı da sürpriz bir oyun planı benimseyecek. Özellikle oyuncuların tamamından daha tempolu olmalarını istedi.

SİMON BANZA'NIN KRALLIK YARIŞI

Banza, Süper Lig'de 28 maçta 19 kez fileleri sarstı ve gol krallığı yarışında zirvede yer alan Victor Osimhen'in 5 gol gerisinde bulunuyor. Galatasaray karşılaşması, Banza için hem bireysel hedefleri hem de takımının başarısı açısından kritik öneme sahip. Banza sezonun kalan haftalarında bu hedefine ulaşmak istiyor.

TEKKE'DEN OYUNCULARINA UYARI

Kasımpaşa beraberliğinin ardından soyunma odasında öğrencilerini eleştiren Fatih Tekke, "Gerçek kapasitenizi gösteremediniz. Kendinizi toparlayın ve Galatasaray'a odaklanın. Trabzonspor asla böyle oynamaz" dedi. Tekke, "bu maçta taraftarlara neler yapabileceğinizi gösterin" diyerek oyuncularını hırslandırıyor.

YÖNETİM KURULUNDAN PRİM DOPİNGİ

Trabzonspor yönetim kurulu hem Süper Lig'de hem de Türkiye Kupası finalinde oynanacak Galatasaray derbileri için özel primler belirledi. Her iki maçta da sezonun en yüksek primlerinin oyunculara verilmesi bekleniyor. Başkan Ertuğrul Doğan kupadaki primi "Tüm gelirler futbolculara aktarılacak" diyerek açıklamıştı.

TECRÜBELİ FUTBOLCULARA ÖZEL GÖREV

Galatasaray maçında oluşabilecek gerginlikler için tecrübeli oyuncular saha içerisinde özel sorumluluklar alacak. Hem takım arkadaşlarını kontrol edecek olan bu futbolcular hem de tribünlerle iletişimde olacak. Hedef takımın olumsuz etkilenmesine engel olmak, sahaya odaklanmak ve galip gelmek.

BATISTA MENDY ARTIK GERİ DÖNÜYOR

Orta sahada Lundstram'ın Galatasaray maçı öncesi kulübeye çekilmesi ve Mendy'nin yeniden ilk 11'e dönmesi bekleniyor. Kalede ise Uğurcan Çakır formayı geri alacak. Geçen haftaki 11'den sadece bu değişiklikleri yapmayı düşünen Fatih Tekke, rakibin oyuncularına karşı ise bireysel önlem almayacak.

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