Trabzonspor'un derbi kozu: Simon Banza!

Fenerbahçe maçı ile birlikte çıkışa geçmek isteyen Trabzonspor'da takımın en önemli gol silahı Demokratik Kongolu oyuncu Simon Banza olacak.
ŞENOL GÜNEŞ, BANZA İÇİN FORMÜLLER ARIYOR
Fenerbahçe maçı ile birlikte çıkışa geçmek isteyen Trabzonspor'da takımın en önemli gol silahı Simon Banza olacak. Ligde oynanan son 4 karşılaşmanın üçünde ağları 4 kez havalandıran Demokratik Kongolu futbolcu, skor yükünü sırtlarken Fenerbahçe maçına da özel olarak hazırlanıyor. Bu karşılaşmayı kazanarak taraftarın hem gönlünü almak hem de yeniden çıkışa geçmek isteyen Karadeniz ekibinin teknik direktörü Şenol Güneş de Banza'yı ileride daha fazla topla buluşturabilecek formüller arıyor.
Kanat organizasyonlarını daha fazla geliştirmek isteyen ve özellikle de orta saha oyuncularının hücuma katkılarını artırmak isteyen tecrübeli hoca, Banza ile de bire bir görüşmeler yapıyor. Attığı gollerle takımın gol sıkıntılarını giderme noktasında önemli katkı sağlayan 28 yaşındaki futbolcuya rakip savunmaların zaafları ve iyi yönleri detaylı aktarılıyor.
PERFORMANSI
Maç: 6 Gol: 4, Asist: 0, M.B.Şut: 2.0, Pas: %70, Hava topu kazanma: 3.7
BOŞ YER KALMADI
Trabzonspor, Fenerbahçe maçı öncesi taraftarların yoğun ilgisi devam ediyor. Maçın biletlerinin tamamına yakını tükenirken, İl Spor Güvenlik Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda Fenerbahçe taraftarlarının da maça alınmaması yönünde çıkan karardan sonra misafir takım biletleri de satışa çıkarıldı. 41 bin 131 kapasiteli Papara Park'ta tüm koltukların dolu olacağı öğrenildi.
ALT YAPIYA DEV DESTEK
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Trabzon'da çeşitli ziyaretlerde bulunurken Özkan Sümer Futbol Akademisi'ne de gitti. Gençlik Geliştirme Akademi Direktörü İlker Erdem ve akademi antrenörleri tarafından karşılanan Doğan, daha sonra akademi sporcularının antrenmanını izleyerek oyuncularla sohbet etti.
ŞENOL GÜNEŞ, BANZA İÇİN FORMÜLLER ARIYOR
Fenerbahçe maçı ile birlikte çıkışa geçmek isteyen Trabzonspor'da takımın en önemli gol silahı Simon Banza olacak. Ligde oynanan son 4 karşılaşmanın üçünde ağları 4 kez havalandıran Demokratik Kongolu futbolcu, skor yükünü sırtlarken Fenerbahçe maçına da özel olarak hazırlanıyor. Bu karşılaşmayı kazanarak taraftarın hem gönlünü almak hem de yeniden çıkışa geçmek isteyen Karadeniz ekibinin teknik direktörü Şenol Güneş de Banza'yı ileride daha fazla topla buluşturabilecek formüller arıyor.
Kanat organizasyonlarını daha fazla geliştirmek isteyen ve özellikle de orta saha oyuncularının hücuma katkılarını artırmak isteyen tecrübeli hoca, Banza ile de bire bir görüşmeler yapıyor. Attığı gollerle takımın gol sıkıntılarını giderme noktasında önemli katkı sağlayan 28 yaşındaki futbolcuya rakip savunmaların zaafları ve iyi yönleri detaylı aktarılıyor.
PERFORMANSI
Maç: 6 Gol: 4, Asist: 0, M.B.Şut: 2.0, Pas: %70, Hava topu kazanma: 3.7
BOŞ YER KALMADI
Trabzonspor, Fenerbahçe maçı öncesi taraftarların yoğun ilgisi devam ediyor. Maçın biletlerinin tamamına yakını tükenirken, İl Spor Güvenlik Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda Fenerbahçe taraftarlarının da maça alınmaması yönünde çıkan karardan sonra misafir takım biletleri de satışa çıkarıldı. 41 bin 131 kapasiteli Papara Park'ta tüm koltukların dolu olacağı öğrenildi.
ALT YAPIYA DEV DESTEK
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Trabzon'da çeşitli ziyaretlerde bulunurken Özkan Sümer Futbol Akademisi'ne de gitti. Gençlik Geliştirme Akademi Direktörü İlker Erdem ve akademi antrenörleri tarafından karşılanan Doğan, daha sonra akademi sporcularının antrenmanını izleyerek oyuncularla sohbet etti.