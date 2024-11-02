Trabzonspor'un derbi kozu: Simon Banza!

Fenerbahçe maçı ile birlikte çıkışa geçmek isteyen Trabzonspor'da takımın en önemli gol silahı Simon Banza olacak. Ligde oynanan son 4 karşılaşmanın üçünde ağları 4 kez havalandıran Demokratik Kongolu futbolcu, skor yükünü sırtlarken Fenerbahçe maçına da özel olarak hazırlanıyor.

Bu

karşılaşmayı

kazanarak taraftarın

hem gönlünü

almak hem de

yeniden çıkışa geçmek isteyen

Karadeniz ekibinin teknik

direktörü Şenol Güneş

de Banza'yı ileride daha

fazla topla buluşturabilecek

formüller arıyor.





Kanat organizasyonlarını daha fazla geliştirmek isteyen ve özellikle de orta saha oyuncularının hücuma katkılarını artırmak isteyen tecrübeli hoca, Banza ile de bire bir görüşmeler yapıyor. Attığı gollerle takımın gol sıkıntılarını giderme noktasında önemli katkı sağlayan 28 yaşındaki futbolcuya rakip savunmaların zaafları ve iyi yönleri detaylı aktarılıyor.





Fenerbahçe maçı ile birlikte çıkışa geçmek isteyen Trabzonspor 'da takımın en önemli gol silahı Demokratik Kongolu oyuncuolacak.Maç: 6 Gol: 4, Asist: 0, M.B.Şut: 2.0, Pas: %70, Hava topu kazanma: 3.7Trabzonspor, Fenerbahçe maçı öncesi taraftarların yoğun ilgisi devam ediyor. Maçın biletlerinin tamamına yakını tükenirken, İl Spor Güvenlik Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda Fenerbahçe taraftarlarının da maça alınmaması yönünde çıkan karardan sonra misafir takım biletleri de satışa çıkarıldı. 41 bin 131 kapasiteli Papara Park'ta tüm koltukların dolu olacağı öğrenildi.Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Trabzon'da çeşitli ziyaretlerde bulunurken Özkan Sümer Futbol Akademisi'ne de gitti. Gençlik Geliştirme Akademi Direktörü İlker Erdem ve akademi antrenörleri tarafından karşılanan Doğan, daha sonra akademi sporcularının antrenmanını izleyerek oyuncularla sohbet etti.