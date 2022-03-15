Trabzonspor'un 6 yıldızı 18 takıma bedel!

29 maçta 70 puan toplayan Fırtına, ligin en çok gol atıp (56), en az yiyen (23) ekibi... Bordo-Mavililer savunmadaki başarısı bir tarafa, kusursuz hücum gücüyle şampiyonluğa koşuyor. Özellikle 6 isim var ki, performanslarıyla sezona damga vuruyor. Cornelius attığı 12 golle Fırtına'nın en skorer ismi olurken, onu 11 gol, 10 asistle kariyer rekoru kıran Nwakaeme takip ediyor. Bakasetas 8 kez rakip fileleri havalandırdı, son maçlarda kulübeden gelip geri dönüşlerde kilit rol üstlenen Djaniny 7 gol attı.Göztepe maçında duble yapan Abdülkadir Ömür, 6 gole ulaşırken, ara dönemin en iyi transferi olan Visca ise Bordo-Mavili formayla ligde 5 gol, 2 asistlik istatistik yakaladı.Bu 6 yıldız toplamda 49 gol kaydederken, ligdeki diğer 19 ekipten 18'ini geride bıraktılar. Sadece Alanyaspor (53), 6 isimden daha fazla gole ulaştı. Fırtına'nın en yakın takipçisi Konyaspor bile takım halinde 47 golde kaldı. Trabzonspor 'un ön taraftaki yıldızları, Bordo-Mavili takımın Süper Lig'de skor yükünün (56) yüzde 87.5'ini de çekmiş oldu. Diğer 7 gol şöyle: Hamsik (2), Gervinho (2), Dorukhan (1), rakip oyuncu kendi kalesine (2).