Trabzonspor'un 6 yıldızı 18 takıma bedel!

Lider Trabzonspor, müthiş atak gücüyle rakiplerini dağıtırken, ön taraftaki yıldızlar performanslarıyla fark yaratıyor. Cornelius (12), Nwakaeme (11), Bakasetas (8), Djaniny (7), Abdülkadir Ömür (6) ve Visca (5) toplam 49 gol attı, bu 6 isim ligde 18 takımı geride bıraktı.

Haber; Fanatik
Abone Ol
Trabzonspor'un 6 yıldızı 18 takıma bedel!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Mart 2022 14:01
29 maçta 70 puan toplayan Fırtına, ligin en çok gol atıp (56), en az yiyen (23) ekibi... Bordo-Mavililer savunmadaki başarısı bir tarafa, kusursuz hücum gücüyle şampiyonluğa koşuyor. Özellikle 6 isim var ki, performanslarıyla sezona damga vuruyor. Cornelius attığı 12 golle Fırtına'nın en skorer ismi olurken, onu 11 gol, 10 asistle kariyer rekoru kıran Nwakaeme takip ediyor. Bakasetas 8 kez rakip fileleri havalandırdı, son maçlarda kulübeden gelip geri dönüşlerde kilit rol üstlenen Djaniny 7 gol attı.

Göztepe maçında duble yapan Abdülkadir Ömür, 6 gole ulaşırken, ara dönemin en iyi transferi olan Visca ise Bordo-Mavili formayla ligde 5 gol, 2 asistlik istatistik yakaladı.

Sadece Alanyaspor

Bu 6 yıldız toplamda 49 gol kaydederken, ligdeki diğer 19 ekipten 18'ini geride bıraktılar. Sadece Alanyaspor (53), 6 isimden daha fazla gole ulaştı. Fırtına'nın en yakın takipçisi Konyaspor bile takım halinde 47 golde kaldı. Trabzonspor 'un ön taraftaki yıldızları, Bordo-Mavili takımın Süper Lig'de skor yükünün (56) yüzde 87.5'ini de çekmiş oldu. Diğer 7 gol şöyle: Hamsik (2), Gervinho (2), Dorukhan (1), rakip oyuncu kendi kalesine (2). 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.