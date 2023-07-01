Trabzonspor, transferi KAP'a bildirdi!

Trabzonspor, Onuralp Çevikkan'ın transferi için kulübü Altınordu ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

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Trabzonspor, transferi KAP'a bildirdi!
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01 Temmuz 2023 20:16
Son güncelleme 01 Temmuz 2023 20:19
Trabzonspor, Onuralp Çevikkan'ın transferi için kulübü Altınordu ile görüşmelere başlandığını KAP'a duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Onuralp Çevikkan'ın Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." denildi.

Onuralp Çevikkan'ın transferi için Altınordu ile 700 bin Euro karşılığında anlaşmaya varıldığını belirtildi. Oyuncu ile de 3 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı.

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