Trabzonspor, transferde hedefini belirledi

Sezona kötü bir başlangıç yapan ve bir türlü istediği sonuçları elde edemeyen Trabzonspor, devre arası transfer dönemini bekliyor.



Ocak ayında üst düzey bir 8 numarayı kadrosuna katmayı hedefleyen Trabzonspor, transfer listesinde ilk sıraya Lyon'un 30 yaşındaki yıldızı Tolisso'yu aldı. Ligue 1 ekibi, mali kriz nedeniyle birçok oyuncusunu göndermeye hazırlanırken, Fransız futbolcunun yüksek maliyeti Trabzonspor yönetimini düşündürüyor.



5 MİLYONUN ÜZERİNDE BONSERVİS TALEP EDİLDİ



Alternatif olarak Charleroi forması giyen Adem Zorgane de gündemde. Cezayirli oyuncunun maaşı uygun olsa da, Belçika ekibi 5 milyon Euro'nun üzerinde bonservis bedeli talep ediyor. Bordo-Mavililer, her iki oyuncuyla ilgili temaslarını sürdürüyor.



