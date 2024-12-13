Trabzonspor, transferde hedefini belirledi

Sezona kötü bir başlangıç yapanTrabzonspor, Lyon'dan Tolisso ile Charleroi forması giyen Adem Zorgane'yi gündemine aldı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Trabzonspor, transferde hedefini belirledi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Aralık 2024 11:02

Sezona kötü bir başlangıç yapan ve bir türlü istediği sonuçları elde edemeyen Trabzonspor, devre arası transfer dönemini bekliyor.

Ocak ayında üst düzey bir 8 numarayı kadrosuna katmayı hedefleyen Trabzonspor, transfer listesinde ilk sıraya Lyon'un 30 yaşındaki yıldızı Tolisso'yu aldı. Ligue 1 ekibi, mali kriz nedeniyle birçok oyuncusunu göndermeye hazırlanırken, Fransız futbolcunun yüksek maliyeti Trabzonspor yönetimini düşündürüyor. 

5 MİLYONUN ÜZERİNDE BONSERVİS TALEP EDİLDİ

Alternatif olarak Charleroi forması giyen Adem Zorgane de gündemde. Cezayirli oyuncunun maaşı uygun olsa da, Belçika ekibi 5 milyon Euro'nun üzerinde bonservis bedeli talep ediyor. Bordo-Mavililer, her iki oyuncuyla ilgili temaslarını sürdürüyor.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery