Sezona kötü bir başlangıç yapan ve bir türlü istediği sonuçları elde edemeyen Trabzonspor, devre arası transfer dönemini bekliyor.
Ocak ayında üst düzey bir 8 numarayı kadrosuna katmayı hedefleyen Trabzonspor, transfer listesinde ilk sıraya Lyon'un 30 yaşındaki yıldızı Tolisso'yu aldı. Ligue 1 ekibi, mali kriz nedeniyle birçok oyuncusunu göndermeye hazırlanırken, Fransız futbolcunun yüksek maliyeti Trabzonspor yönetimini düşündürüyor.
5 MİLYONUN ÜZERİNDE BONSERVİS TALEP EDİLDİ
Alternatif olarak Charleroi forması giyen Adem Zorgane de gündemde. Cezayirli oyuncunun maaşı uygun olsa da, Belçika ekibi 5 milyon Euro'nun üzerinde bonservis bedeli talep ediyor. Bordo-Mavililer, her iki oyuncuyla ilgili temaslarını sürdürüyor.
Trabzonspor, transferde hedefini belirledi
Sezona kötü bir başlangıç yapanTrabzonspor, Lyon'dan Tolisso ile Charleroi forması giyen Adem Zorgane'yi gündemine aldı.
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13 Aralık 2024 11:02
Sezona kötü bir başlangıç yapan ve bir türlü istediği sonuçları elde edemeyen Trabzonspor, devre arası transfer dönemini bekliyor.
Trabzonspor
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