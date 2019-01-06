Trabzonspor transfer için kolları sıvadı

, Milan'ın Juraj Kucka ve Jose Sosa'nın bonservislerinin taksidi ödenmediği için FIFA'ya yaptığı şikâyet üzerine transfer tahtasının kapanmasının ardından gerekli parayı buldu ve sorunu giderdi. İtalyan kulübüne 2 milyon 140 bin Euro'luk ödeme yapan bordo-mavililer transfer tahtasını tekrar açtırdı. Böylece yapılması planlanan defansif orta saha ve stoper transferlerinin önünde engel kalmadı.Sosa ve Kucka'nın transferlerinden dolayı Milan'a 9 milyon 750 bin Euro ödemesi gereken Trabzonspor bu rakamın 3 milyon 850 bin Euro'luk kısmını halletti. Ancak hâlâ 5 milyon 900 bin Euro daha ödeme yapması gerekiyor. Milan kulübü de bir sonraki taksidin Mart başına kadar ödenmesi gerektiğini bordo-mavili kulübe iletti.Trabzonspor'un, transfer yapmasına engel durumun ortadan kalkmasından sonra teknik direktör Ünal Karaman'ın daha önce de istediği Kızılyıldız'da görev yapan Vujadin Savic ile görüşmeleri hızlandırması bekleniyor. 28 yaşındaki Savic 1.94 cm boyunda ve ikili mücadelelerde etkili bir isim.Ağaoğlu kampa geldiTrabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, takımın Antalya Belek'teki kampını ziyaret etti. Burada Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin, Teknik direktör Ünal Karaman ve futbolcularla görüşen Ağaoğlu'nun oldukça keyifli olduğu gözlendi.Trabzonspor dün sabah yaptığı idmanla ikinci yarı hazırlıklarına devam etti. İdmanın ilk bölümünde teknik heyet futbolculara pas çalışması yaptırdı. İkinci bölümde ise taktik ağırlıklı çift kale maç yapıldı. Bu çalışma sırasında teknik direktör Ünal Karaman orta saha oyuncularına uyarılarda bulundu.Trabzonspor'da stoper yokluğunda teknik direktör Ünal Karaman orta saha oyuncusu Batuhan Artarslan'ı bu bölgede deniyor. Ünal Karaman'ın verim alması halinde Batuhan'ı ligin ikinci yarısında stoper mevkiinde oynatmayı planladığı belirtildi.