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Trabzonspor takipte: Halil Dervişoğlu!

Trabzonspor, Gaziantep FK'de kiralık olarak oynayan ve bonservisi Galatasaray'da bulunan Halil Dervişoğlu'nun durumunu yakından takip ediyor.

calendar 21 Mayıs 2025 16:07
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Trabzonspor takipte: Halil Dervişoğlu!
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Trabzonspor, yaz transfer dönemi için hazırlıklarına devam ediyor. Bordo-mavililerin gündeminde Halil Dervişoğlu da yer alıyor.

Trabzonspor, Gaziantep FK'de bu sezon kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Galatasaray'da bulunan 25 yaşındaki futbolcunun durumunu yakından takip ediyor.

GAZİANTEP PERFORMANSI

Gaziantep FK forması altında bu sezon 31 maça çıkan Halil Dervişoğlu, 3 gol attı ve 5 asist yaptı.

Halil Dervişoğlu'nun sezonun bitmesinin ardından Gaziantep'ten Galatasaray'a geri dönmesi bekleniyor.

KARARI OKAN BURUK VERECEK

Galatasaray ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden 25 yaşındaki futbolcunun geleceği için Okan Buruk'un raporu belirleyici olacak.


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