Trabzonspor takipte: Halil Dervişoğlu!

Trabzonspor, yaz transfer dönemi için hazırlıklarına devam ediyor. Bordo-mavililerin gündeminde Halil Dervişoğlu da yer alıyor.
Trabzonspor, Gaziantep FK'de bu sezon kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Galatasaray'da bulunan 25 yaşındaki futbolcunun durumunu yakından takip ediyor.
GAZİANTEP PERFORMANSI
Gaziantep FK forması altında bu sezon 31 maça çıkan Halil Dervişoğlu, 3 gol attı ve 5 asist yaptı.
Halil Dervişoğlu'nun sezonun bitmesinin ardından Gaziantep'ten Galatasaray'a geri dönmesi bekleniyor.
KARARI OKAN BURUK VERECEK
Galatasaray ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden 25 yaşındaki futbolcunun geleceği için Okan Buruk'un raporu belirleyici olacak.
Trabzonspor, Gaziantep FK'de bu sezon kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Galatasaray'da bulunan 25 yaşındaki futbolcunun durumunu yakından takip ediyor.
GAZİANTEP PERFORMANSI
Gaziantep FK forması altında bu sezon 31 maça çıkan Halil Dervişoğlu, 3 gol attı ve 5 asist yaptı.
Halil Dervişoğlu'nun sezonun bitmesinin ardından Gaziantep'ten Galatasaray'a geri dönmesi bekleniyor.
KARARI OKAN BURUK VERECEK
Galatasaray ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden 25 yaşındaki futbolcunun geleceği için Okan Buruk'un raporu belirleyici olacak.
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