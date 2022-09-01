Trabzonspor Olympiakoslu Masouras'ı bitiriyor

Transferin son günlerinin hareketli ekibi son şampiyon Trabzonspor, Olympiakos'un Milli kanat oyuncusu Georgios Masouras transferinde sona yaklaştı.



Trabzonspor'un bu transfer için bir süredir Olympiakos ile temaslarını sıklaştırdığı bilinirken bordo mavili takımın yaptığı teklifi Yunan ekibine kabul ettirdiği belirtildi. Trabzonspor'un bu transferi hafta bitmeden tamamlaması bekleniyor.



Bordo mavili ekibin yeni transferlerini 3 Eylül'deeki UEFA Avrupa Ligi kadrosuna yetiştirmek istediği ve Masouras transferini de son dakika sorunu yaşanmazsa açıklayacağı ifade edildi.



28 yaşındaki Georgios Masouras, bu sezon Olympiakos formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı toplam 7 maçta 1 gol 1 asist üretmişti.





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