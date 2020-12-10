Trabzonspor, Nwakaeme için teyakkuzda

Kas sakatlığı nedeniyle Sivasspor maçında forma giyemeyen Trabzonspor'un hücumdaki yıldızlarından Anthony Nwakaeme, cumartesi günkü Kayseri mücadelesine yetiştirilmeye çalışılıyor. Nwakaeme'nin son durumu maçtan bir gün önce netleşecek gibi duruyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor, Nwakaeme için teyakkuzda
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10 Aralık 2020 10:36
Trabzonspor sakatlık krizini bertaraf etmek için yoğun bir mesai harcıyor.

Salı günü düz koşulara başlayan Nijeryalı yıldız Athony Nwakaeme çarşamba günü de fizyoterapist eşliğinde çalışmalarına devam etti. Sağlık ekibinin durumunu yakından takip ettiği Nwakaeme konusunda teknik direktör Abdullah Avcı da, "Mutlaka maça yetişsin" talimatını verdi.

Nwakaeme geçen hafta oynanan Sivasspor maçı öncesi de yoğun bir tedavi görmüş ancak maç günü yapılan açıklamada siyahi yıldızın karşılaşmanın kadrosunda yer alamayacağı duyurulmuştu.




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