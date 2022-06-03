Trabzonspor, Milan ve Napoli'yi istiyor!

Şampiyon Trabzonspor, yeni sezona sükseli bir giriş yapmak istiyor.



Bordo-mavililer sezon öncesi iki Avrupa devi ile hazırlık maçı planlıyor.



2 Temmuz'da TFF Riva Tesisleri'nde kampa girecek olan Fırtına, İtalya şampiyonu Milan ve Serie A'yı 3. sırada bitiren Napoli'ye hazırlık karşılaşması için teklif götürdü.



İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak maçlar için görüşmeler sürüyor.





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