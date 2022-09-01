Trabzonspor, Maxi Gomez'i açıkladı

Trabzonspor, Türkiye'ye getirdiği Maxi Gomez transferini resmiyete döktü.



Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Uruguaylı futbolcu için Valencia'ya 3 milyon euro bonservis bedelinin 4 taksit halinde ödeneceği ve İspanyol kulübüne bir sonraki satıştan yüzde 25 pay verileceği belirtildi.



Trabzonspor'un açıklaması şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu Maximiliano Gomez Gonzalez'in Kulübümüze transferi konusunda, Valencia Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Valencia Kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak 3.000.000.-EUR, 4 taksit halinde ödenecektir.



Valencia Kulübüne ayrıca; Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilen transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının %25'i ödenecektir."



MAAŞI VE SÖZLEŞME SÜRESİ



Trabzonspor, 26 yaşındaki futbolcu ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını ve oyuncuya 1.750 bin euro euro yıllık maaş ile ödeneceğini açıkladı.



İşte sözleşme detayları:



"Profesyonel futbolcu Maximiliano Gomez Gonzalez ile opsiyon hakkı Kulübümüze ait olmak üzere 3+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır.



Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; her bir sezon için 1.750.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.



Ayrıca her bir sezon için şarta bağlı prim ödemesi yapılacaktır.



Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde;



2025-2026 futbol sezonu için 1.750.000.-Eur garanti ücret ödenecektir.



Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacaktır."









