Trabzonspor, Maxi Gomez'i açıkladı

Trabzonspor, Türkiye'ye getirdiği Maxi Gomez transferini resmiyete döktü.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Uruguaylı futbolcu için Valencia'ya 3 milyon euro bonservis bedelinin 4 taksit halinde ödeneceği ve İspanyol kulübüne bir sonraki satıştan yüzde 25 pay verileceği belirtildi.
Trabzonspor'un açıklaması şu şekilde:
"Profesyonel futbolcu Maximiliano Gomez Gonzalez'in Kulübümüze transferi konusunda, Valencia Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Valencia Kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak 3.000.000.-EUR, 4 taksit halinde ödenecektir.
Valencia Kulübüne ayrıca; Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilen transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının %25'i ödenecektir."
MAAŞI VE SÖZLEŞME SÜRESİ
Trabzonspor, 26 yaşındaki futbolcu ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını ve oyuncuya 1.750 bin euro euro yıllık maaş ile ödeneceğini açıkladı.
İşte sözleşme detayları:
"Profesyonel futbolcu Maximiliano Gomez Gonzalez ile opsiyon hakkı Kulübümüze ait olmak üzere 3+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır.
Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; her bir sezon için 1.750.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.
Ayrıca her bir sezon için şarta bağlı prim ödemesi yapılacaktır.
Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde;
2025-2026 futbol sezonu için 1.750.000.-Eur garanti ücret ödenecektir.
Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacaktır."
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Uruguaylı futbolcu için Valencia'ya 3 milyon euro bonservis bedelinin 4 taksit halinde ödeneceği ve İspanyol kulübüne bir sonraki satıştan yüzde 25 pay verileceği belirtildi.
Trabzonspor'un açıklaması şu şekilde:
"Profesyonel futbolcu Maximiliano Gomez Gonzalez'in Kulübümüze transferi konusunda, Valencia Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Valencia Kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak 3.000.000.-EUR, 4 taksit halinde ödenecektir.
Valencia Kulübüne ayrıca; Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilen transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının %25'i ödenecektir."
MAAŞI VE SÖZLEŞME SÜRESİ
Trabzonspor, 26 yaşındaki futbolcu ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını ve oyuncuya 1.750 bin euro euro yıllık maaş ile ödeneceğini açıkladı.
İşte sözleşme detayları:
"Profesyonel futbolcu Maximiliano Gomez Gonzalez ile opsiyon hakkı Kulübümüze ait olmak üzere 3+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır.
Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; her bir sezon için 1.750.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.
Ayrıca her bir sezon için şarta bağlı prim ödemesi yapılacaktır.
Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde;
2025-2026 futbol sezonu için 1.750.000.-Eur garanti ücret ödenecektir.
Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacaktır."