Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur karşılaşmasında Trabzonspor, Beypiliç Boluspor'u ağırladı.



Medical Park Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.



Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 48. dakikada Fode Koita kaydetti.



Bu sonucun ardından Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda adını 5. tura yazdırdı. Beypiliç Boluspor ise turnuvaya veda etti.



KOITA, İLK GOLÜNÜ ATTI



Trabzonspor'un sezon başında Kasımpaşa'dan transfer ettiği Fode Koita, bu sezon bordo - mavili formayla resmi maçlar ilk golünü attı.



TRABZONSPOR'DA ROTASYON



Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Beypiliç Boluspor'u konuk eden Trabzonspor, geçen hafta ligde Medipol Başakşehir ile oynadığı karşılaşmanın 11'ine göre 10 farklı oyuncuyla sahaya çıktı.



Teknik direktör Abdullah Avcı, fazla süre alamayan oyuncuların ağırlıkta olduğu kadroyu Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Beypiliç Boluspor maçında sahaya sürdü.



Bordo-mavili takımda Medipol Başakşehir karşılaşmasında görev yapan savunma oyuncusu Hüseyin Türkmen haricinde ilk 11'deki tüm futbolcular değişti.



Trabzonspor, Beypiliç Boluspor karşısında Erce Kardeşler, Hüseyin Türkmen, Berat Özdemir, Siopis, Yusuf Sarı, Koita, İsmail Köybaşı, Yunus Mallı, Murat Cem Akpınar, Ahmetcan Kaplan ve Serkan Asan'dan oluşan 11 ile mücadele etti.



TARAFTAR FAZLA İLGİ GÖSTERMEDİ



Kupa karşılaşmasına taraftarlar fazla ilgi göstermedi. Medical Park Stadı tribünlerinin büyük bölümünde boşluklar gözlendi.



Trabzonsporlu oyuncular, sahaya 'Terk edilmek her canlıya aynı acıyı verir' yazılı pankartla çıktı.





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