Trabzonspor kongresinde 'usulsüzlük' iddialarına dava

Trabzonspor kongre üyesi Levent Sekban, bağımsız yönetim kuruluna da aday olduğu kulübün 25-26 Mart tarihlerinde gerçekleşen ve Ertuğrul Doğan'ın 18'inci başkanı olarak seçildiği olağanüstü genel kurulunda, oy kullanma, sayım ve eski başkan Ahmet Ağaoğlu döneminin ibrasında usulsüzlük olduğu iddiasıyla 24 Nisan'da Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.



İddialar üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Trabzon 1'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açıldı. Duruşma tarihini belirlemesi beklenen mahkeme; Trabzonspor Kulübü ve Olağanüstü Genel Kurul Divanı'ndan iddialara yönelik tüm belgeleri talep etti.



AĞAOĞLU'NUN İBRASINDA USULSÜZLÜK İDDİASI



Dava dilekçesinde, eski başkan Ahmet Ağaoğlu döneminin ibra oylaması gerçekleşirken toplantıda hazır bulunan üye sayısının tespit edilmediği, genel kurula açıklanmadığı, salt çoğunluğun sağlanmadığı ve uygulamanın Türk Medeni Kanunu ile Trabzonspor Kulübü tüzüğünün ilgili maddeleri gereğince usulsüzlük içerdiği öne sürüldü.



'GEÇERSİZ OYLAR GEÇERLİ SAYILDI' İDDİASI



Dava dilekçesinde, kongrede başkan seçilen Ertuğrul Doğan'a verilen oylar ile geçerli oy sayısı arasında tutarsızlıkların olduğu, üzeri çizilmiş ve iptal olması gereken oy pusulalarının geçerli sayıldığı, hazirun cetvelinde belirtilen üye sayısı ile kongre divanının beyanları arasında çelişkiler bulunduğu da iddia edildi. Dilekçede, kongrede geçerli oy sayısı 1127'den Ertuğrul Doğan'ın 919 oy aldığı, sonrasında divan kurulunca yapılan duyuru metninde ise geçerli oy sayısının 1184, Doğan'ın da 1157 oy aldığının açıklandığına dikkat çekildi.



'SEÇİLEN 2 YÖNETİCİ AİDATLARINI ÖDEMEDEN OY KULLANIP SEÇİLDİ' İDDİASI



Seçimin yenilenmesini talep eden Levent Sekan, başvuru dilekçesinde kongrede yönetim kurulu üyesi seçilen Serkan Kılıç ile yedek yönetici seçilen İmdat Yılmaz'ın Trabzonspor Kulübü Derneği'ne aidat borçlarını ödememesine rağmen tüzüğe aykırı biçimde genel kurul toplantısına katılıp, yönetim kurulu üyesi seçildiklerini de öne sürdü.



'KURAL HATALARI, HUKUK DIŞI VE KEYFİ UYGULAMALARI OLDU'



Kongrenin iptali için dava açan Levent Sekban DHA'ya yaptığı açıklamada, olağanüstü kongrede hukuk dışı uygulamalar yapıldığı için dava açtığını belirterek, "Trabzonspor kongresinde hem seçimli kısımda, hem de icra oylamasında önemli kural hataları, hukuk dışı uygulamalar oldu. Divan Kurulu ve Genel Kurul Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen, bana ve arkadaşım Recep Bakırtaş'a tüzüğün bir maddesine dayanarak, genel kuruldan 3 ve 2 kez men cezasını keyfi olarak verdi. Sayın Ali Sürmen'in hukuksuz ve tüzüğe aykırı davranışları yüzünden Trabzonspor Genel Kurulu hakkında iptal davası açtık. Trabzonsporlular öncelikle hukuka uygun ve Trabzonspor'un Trabzonspor gibi yönetilmesini sağlayacak yöneticilere ihtiyacı var" dedi.



BAKIRTAŞ: HUKUK GARABETİNE İMZA ATTI



Recep Bakırtaş da, "Trabzonspor'un layık olduğu şekilde sahada, masada ve kasada güçlü olmasını istiyoruz. Haksız güce karşıyız ve Trabzonspor'un genel kurullarında da aynı hassasiyeti bekliyoruz. Bunun hem Trabzonspor'a hem de Türk futboluna katkısı olacak. Trabzonspor yönetimi genel kurullarda denetlenebilir ve hesap verebilir olmalı. Genel kurulların da yasa ve tüzüğe uygun olmasını söylüyoruz. Israrla hata yapanlar kongreyi yönetti ve divan kurulunu yönetiyor. Ali Sürmen'in hukuk garabetine imza atmasına anlamış değilim" diye konuştu.



'BORCUMUN ÖDENMEDİĞİNDEN HABERİM YOKTU'



Olağanüstü kongrede yedek yönetim kurulu üyesi seçilen İmdat Yılmaz ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, şu şartlarda kulübün geçmişteki kongrelerinin de iptal edilmesi gerektiğini öne sürdü. Süreçten bilgisinin olmadığını söyleyen Yılmaz, "Bir önceki kongrede eski başkan Ahmet Ağaoğlu'nun da böyle bir durumu vardı. Onun da üzerine gidilsin. Şu halde Trabzonspor'un geçmiş kongrelerinin de iptal edilmesi gerekiyor. Aidat borcumun ödenmediğinden haberim yoktu. Kongre öncesinde borcumun ödeneceği söylenmişti. Serkan Kılıç arkadaşımızın da böyle bir durumu var. Trabzonspor yönetimine girmemiz istendi, girdik ve seçildik. İlginç bir durum. O zaman arkadaşlara borcumuzu ödeyin demiştik ama ödenmemiş. Yasal süreci şu an öğreniyorum" şeklinde konuştu.



'ULAŞAN BİR ŞEY YOK'



Öte yandan Trabzonspor Genel Sekreteri Kemal Ertürk de dava sürecine ilişkin, "Bize henüz ulaşan bir şey yok. Geldiği zaman değerlendirip kulüp olarak cevap hakkımızı kullanacağız" ifadelerini kullandı.



Trabzonspor Genel Kurul Divan Başkanı ve Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen ise konuyla ilgili cevap hakkını kullanmak istemediğini belirtti.





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