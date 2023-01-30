Trabzonspor kadro istikrarını yakalayamadı

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de geride bıraktığı 21 maçta üst üste aynı kadroyla sahaya çıkamadı. Bireysel performansların yetersiz kaldığı bordo-mavililer kadro istikrarını yakalayamadı.

, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor kadro istikrarını yakalayamadı
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30 Ocak 2023 14:06
Trabzonspor, Süper Lig'de oynadığı 21 maçta, ilk 11'de farklı isimlerle sahaya çıktı. Bordo-mavililer, geçtiğimiz sezon yakaladığı kadro istikrarını bu sezon geride kalan bölümde sağlayamadı.

Transferler nedeniyle yaşanan değişimler, oyuncu sakatlıkları ve bireysel performanslar bordo-mavililerde kadro istikrarının önüne geçti.

Sakatlık ve bireysel performanslar sürekli kadro değişimine yol açtı

Ligin 2. haftasında ise Hatayspor'u konuk eden Karadeniz ekibi; Uğurcan Çakır, Larsen, Denswıll, Hugo, Eren Elmalı, Siopis, Vısca, Bakasetas, Doğucan Haspolat, Cornelius ve Trezeguet'li kadroya sahaya çıkarken, Vısca bu maçta yaşadığı sakatlık sonrası uzun süre sahalardan ayrı kaldı.

Bordo-mavililer, Spor Toto Süper Lig'de ilk 2 haftayı kayıpsız geçerken, ilk 4 hafta ilk 11'de sahaya çıkan Cornelius'un ani ayrılığı ve sonrasında ise Dorukhan Toköz'ün sakatlığı, Karadeniz ekibinde tüm hesapların yeniden yapılmasına yol açtı.

As kadrosundan 3 oyuncuyu kısa sürede kaybeden Teknik Direktör Abdullah Avcı, yeni oyuncuların uyum dönemleriyle ilgili de sorun yaşamasının yanı sıra bireysel performansların yetersiz kalışı, sürekli kadro değişiminin yaşanmasına neden oldu. (Haber61)

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