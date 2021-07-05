Sörloth transferinde Leipzig ile temaslarını sürdüren Trabzonspor'da, transfer önceliği verilen bir diğer bölge sol bek. Teknik direktör Abdullah Avcı, yabancı listesinde Ezgjan Alioski'yi ilk sıraya yazmıştı. Uzun süredir Kuzey Makedonyalı yıldızın menajeriyle görüşmelere devam eden Trabzonspor, bir an önce bu işi bitirmek amacında.



TRABZONSPOR 1,7'YE ÇIKTI, ALIOSKI 2 İSTİYOR



Pazarlıklara 1.2 milyon Euro artı 300 bin Euro imza parasıyla başlayan Bordo Mavililer, bu rakamı son olarak toplam 1.7 milyon Euro seviyesine çekti. Bruno Peres'e verdiği ücretin aynısını Alioski'ye öneren Trabzonspor, hafta içinde süreci hızlandıracak. Leeds United ile kontratı biten ve bonservisi elinde olan 29 yaşındaki sol bek, senelik 2 milyon euro talep ediyor.



GALATASARAY'IN TEKLİF YAPMADIĞI ORTAYA ÇIKTI



Karadeniz ekibi, yapılacak görüşmelerde orta yolu bulmaya çalışacak. Gerekirse son teklif, bir miktar daha artırılacak. Oyuncu için Galatasaray'ın da devrede olduğu iddia edilse de Sarı Kırmızılıların rakamı artırmamak adına oyuncuya teklif yapmadığı öğrenildi.



