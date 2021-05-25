Trabzonspor, iki yıldızı Türkiye'ye getirdi

Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı Gervinho ve Bruno Peres, resmi imzaları atmak için Türkiye'ye geldi.

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Trabzonspor, iki yıldızı Türkiye'ye getirdi
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25 Mayıs 2021 20:04
Transfer çalışmalarına erkenden başlayan Bordo-Mavililer, her konuda anlaştığı Roma'nın sağ beki Bruno Peres ve Parma'nın hücumcusu Gervinho'yu Türkiye'ye getirdi.

Bruno Peres ve Gervinho ile birlikte menajerleri George Gardi de Türkiye'ye geldi. Gardi, İtalya'dan Süper Lig'e gelen birçok futbolcunun da temsilciliğini üstleniyor.

Serie A'da son hafta karşılaşmalarının oynanmasının ardından süreci hızlandıran Trabzonspor'un yeni yıldızlarını taşıyan uçak İstanbul'a indi. 2 futbolcu önce sağlık kontrolünden geçirilecek. Ardından da imza töreni yapılacak. Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun katılacağı törende Gervinho ile 2, Peres'le de 3 yıllık resmi mukavele imzalanacak.

Tavan ücret aşılmıyor

Her iki futbolcuda da, 1.5 milyon Euro olarak belirlenen tavan ücret aşılmayacak. Ancak bonservis maliyetleri bulunmadığı için bir miktar imza parası ödenecek. Gervinho ve Peres, resmen Trabzonsporlu olduktan sonra tatil için ülkeden ayrılacaklar. Bu ikili, 28 Haziran'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde başlayacak yeni sezon hazırlıklarında takıma katılacak..

 


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