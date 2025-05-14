14 Mayıs
Trabzonspor-Galatasaray
0-383'
14 Mayıs
Alaves-Valencia
1-0
14 Mayıs
Villarreal-Leganes
3-0
14 Mayıs
Real Madrid-Mallorca
0-00'
14 Mayıs
PSV Eindhoven-Heracles
4-174'
14 Mayıs
Willem-PEC Zwolle
0-170'
14 Mayıs
NEC Nijmegen-NAC Breda
3-073'
14 Mayıs
Go Ahead Eagles-SC Heerenveen
0-072'
14 Mayıs
Feyenoord-RKC Waalwijk
2-070'
14 Mayıs
FC Utrecht-S. Rotterdam
1-172'
14 Mayıs
FC Twente-Alkmaar
2-373'
14 Mayıs
FC Groningen-Ajax
1-270'
14 Mayıs
Almere-Fortuna Sittard
1-071'

Trabzonspor ideal kadrosuna döndü

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, kupadaki Galatasaray finalinde ideal kadrosuna döndü.

calendar 14 Mayıs 2025 21:05
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Trabzonspor ideal kadrosuna döndü
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Galatasaray ile 4 gün önce sahalarında yaptıkları lig maçında rotasyona giden Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, ideal ilk 11'ine döndü.

Fatih Tekke, Galatasaray karşısına takımını Uğurcan Çakır, Pedro Malheiro, Stefan Savic, Arseniy Batagov, Mustafa Eskihellaç, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Oleksandr Zubkov, Batista Mendy, Anthony Nwakaeme ve Simon Banza 11'iyle çıkardı.

Bordo-mavili takımın teknik direktörü, yedeklere ise Muhammet Taha Tepe, John Lundstram, Edin Visca, Muhammed Cham, Danylo Sikan, Serdar Saatçı, Cihan Çanak, Deniz Dragus, Arif Boşluk, Ali Şahin Yılmaz'ı aldı.

Tekke, 2-0 kaybettikleri Galatasaray maçında ilk 11'de oynattığı Enis Destan'ı sakatlığı nedeniyle kadroya alamadı. 47 yaşındaki teknik adam, Arif, Lundstram, Visca, Cham'ı ise yedeğe çekti. Fatih Tekke, bu oyuncuların yerine Savic, Ozan Tufan, Zubkov, Nwakaeme ve Banza'ya forma verdi.

HER GÜN EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.