'Trabzonspor için Monaco ve Beşiktaş kader!'

Teknik direktörlük kariyerine Trabzonspor'da başlayan ve son olarak Erzurumspor'da görev yapan Hüseyin Çimşir, Aralık 2020'den bu yana herhangi bir takımda görev almadı. Bu süreçte kendisini geliştirmek adına ekibiyle birlikte çalışmalar yaptığını belirten Çimşir, Trabzonspor'un yaşadığı şampiyonluk, bu sezon başlangıcı ve kariyer hedefleri konusunda Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu.



Yaklaşık 2 yıldır takım çalıştırmadığını aktaran Çimşir, bu süreci çok verimli geçirdiğini belirterek, "Bu süreçte eksik olan yerlerimizi geliştirmek adına kendimize yatırım yaptık. Ülke ve Avrupa futbolunu izledik. Büyük bir bölümünde maç izledik ve ekibimizle değerlendirmeler yaptık. Kendimize farklı alanlarda eksik kalan taraflarımızı tamamlamak adına geçtiğimiz bir dönem oldu. Bizim adımıza çok verimli bir zamandı. Bu süreçte proje konusunda anlaşamadığımız takımlar oldu. Acelemiz yok. Doğru zamanı ve doğru takımı bulabilirsek çalışırız. 'Çalışmak için çalışmak' gibi bir beklentim yok açıkçası" diye konuştu.



"MONACO VE BEŞİKTAŞ MAÇLARI..."



Trabzonspor'un geçtiğimiz sezon iyi bir planlama yaptığını belirten Çimşir, bu sezona özellikle oyunsal anlamda istenildiği gibi başlanamamasının temel sebebinin kadrodaki değişim olduğunu söyledi.



Monaco ve Beşiktaş maçlarının bordo-mavili ekip için önemli olduğunu aktaran genç teknik adam, "Trabzonspor geçtiğimiz yıl, sezon öncesi doğru bir planlama yaptı. Özellikle kamp başlamadan transferlerin tamamını kampa yetiştirerek birlikte çalışma ortamı sağladı. Doğru planlama ile birlikte lige iyi bir başlangıç yaptı ve rakiplerinin o arada sıkıntılardan faydalanarak ciddi anlamda fark yaratarak şampiyonluk kazandı. Geçen seneki oyuncu grubu ile bu sezonki grup birbirinden farklı. Bireysel anlamda da oyun anlamında da farklılıklar gösteriyor. Bu sezon, Trabzonspor'un oyun coşkusunda eksiklik var. Oyuncularda biraz özgüven kaybı var. En son Kasımpaşa maçında taraftarların bir bölümü homurdandı. Taraftar biraz daha coşkulu bir oyun bekliyor ama bu bir süreç. 12-13 tane transfer yapıldı. Trabzonspor, gelen oyuncuların adaptasyonu konusunda bir süreç yaşıyor, sancılı bir dönem. Özellikle Perşembe günkü Monaco ve hafta sonu oynanacak olan Beşiktaş maçı, özgüveni tekrar kazanabilmek adına bir fırsat. Bu süreci ne kadar sancılı ya da sancısız geçirecek, bunu belirleyecek iki kritik müsabaka oynayacak" ifadelerini kullandı.



"AVCI'NIN BU OYUNCU GRUBUNA GÖRE..."



Trabzonspor'da sezon başında yaşanan sakatlıkların yanı sıra takımdan ayrılan ofansif oyuncuların da oynanan oyunu etkilediğini aktaran Çimşir, "Trabzonspor önemli sakatlıklar yaşadı. Özellikle Visca ve Dorukhan, geçtiğimiz sezon ciddi anlamda katkı yapmıştı. Cornelius ve Nwakaeme ayrıldı. Visca, Cornelius ve Nwakaeme, belki de Trabzonspor'un ofansif anlamda yükünü çeken oyunculardı. Bu sezon onların yerine gelen oyuncularla alakalı bir problem yaşanıyor. O skor katkısını bulma konusunda eksiklik var. Abdullah Avcı'nın bu oyuncu grubuna göre uygun oyunu bulup uygulayacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.



"KISA SÜREDE ORTAYA ÇIKAR MI?"



Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan çıkma şansı konusunda da düşüncelerini paylaşan Hüseyin Çimşir, "Trabzonspor, 3 müsabakanın 2 tanesini iç sahada oynayacak. 2 tanesini kazandığı zaman gruptan büyük ihtimal çıkacak. O potansiyel var ama o oyun ve iştah var mı ve kısa sürede ortaya çıkar mı, ona bakmak gerekiyor. Monaco mağlubiyeti ardından gelen Kasımpaşa beraberliği... Takımın vereceği reaksiyonu ben de merak ediyorum" açıklamasında bulundu.

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