Trabzonspor için Aral Şimşir'de ödeme pürüzü

Midtjylland forması giyen Doğuhan Aral Şimşir transferini 1.5-2 milyon Euro arası bir rakama bitirmeye çalışan Trabzonspor, Danimarka kulübüyle henüz uzlaşabilmiş değil. Çünkü Midtjylland cephesi, rakamın önemli kısmını peşin olarak istiyor.



Trabzonspor ise taksitler halinde transferi çözmeye çalışıyor. 19 yaşındaki gurbetçi kanat oyuncusu için temaslar son sürat devam ediyor.



Doğuhan, Milli Takım tercihini Türkiye'den yana kullacağı için transfer olması durumunda yerli statüsünde görev yapacak.



