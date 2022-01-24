Trabzonspor için Aral Şimşir'de ödeme pürüzü

Midtjylland forması giyen Doğuhan Aral Şimşir'i kadrosuna katmak isteyen Trabzonspor, bu transferde henüz mutlu sona ulaşmış değil.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Twitter
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Trabzonspor için Aral Şimşir'de ödeme pürüzü
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24 Ocak 2022 08:59
Midtjylland forması giyen Doğuhan Aral Şimşir transferini 1.5-2 milyon Euro arası bir rakama bitirmeye çalışan Trabzonspor, Danimarka kulübüyle henüz uzlaşabilmiş değil. Çünkü Midtjylland cephesi, rakamın önemli kısmını peşin olarak istiyor.

Trabzonspor ise taksitler halinde transferi çözmeye çalışıyor. 19 yaşındaki gurbetçi kanat oyuncusu için temaslar son sürat devam ediyor.

Doğuhan, Milli Takım tercihini Türkiye'den yana kullacağı için transfer olması durumunda yerli statüsünde görev yapacak. 

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