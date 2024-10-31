Trabzonspor, iç sahada kaybetmiyor!

Trabzonspor, Fenerbahçe maçı öncesinde evindeki başarılı sonuçlarına güveniyor. Bordo-mavililer Papara Park'ta oynadığı son 7 mücadelede yenilgi yüzü görmedi.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor, iç sahada kaybetmiyor!
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31 Ekim 2024 12:33
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında pazar günü Fenerbahçe'yi konuk edecek Trabzonspor, son dönem iç sahada rakiplerine galibiyet sevinci yaşatmadı. Ligde son olarak geçen sezonun 32. haftasında, 12 Nisan'da ağırladığı Sivasspor'a 1-0 mağlup olan bordo-mavililer, ardından oynadığı 7 iç saha maçında 5 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Bordo-mavililerin serisinin 4 karşılaşması Şenol Güneş döneminde oynandı. Bordo-mavililer, tecrübeli çalıştırıcının idaresinde evinde çıktığı 4 lig müsabakasında 2 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Bu maçlarda Konyaspor'u 3-2, Başakşehir'i 1-0 yenen Karadeniz ekibi, Beşiktaş'la 1-1, Kayserispor'la 2-2 berabere kaldı.

9 GOLÜN 7'Sİ İÇ SAHADA

Öte yandan Trabzonspor, ligde geride kalan 9 maçın sonunda attığı 9 golün 7'sini iç sahada kaydetti. Bordo-mavililer, sahasında Beşiktaş ve Başakşehir maçlarında 1'er, Kayserispor maçında 2, Konyaspor maçında 3 gol kaydetti. Fırtına, deplasmanda Hatayspor ve Göztepe maçlarında ise 1'er kez rakip fileleri havalandırdı.

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