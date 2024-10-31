Trabzonspor, iç sahada kaybetmiyor!

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında pazar günü Fenerbahçe'yi konuk edecek Trabzonspor, son dönem iç sahada rakiplerine galibiyet sevinci yaşatmadı. Ligde son olarak geçen sezonun 32. haftasında, 12 Nisan'da ağırladığı Sivasspor'a 1-0 mağlup olan bordo-mavililer, ardından oynadığı 7 iç saha maçında 5 galibiyet, 2 beraberlik aldı.
Bordo-mavililerin serisinin 4 karşılaşması Şenol Güneş döneminde oynandı. Bordo-mavililer, tecrübeli çalıştırıcının idaresinde evinde çıktığı 4 lig müsabakasında 2 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Bu maçlarda Konyaspor'u 3-2, Başakşehir'i 1-0 yenen Karadeniz ekibi, Beşiktaş'la 1-1, Kayserispor'la 2-2 berabere kaldı.
9 GOLÜN 7'Sİ İÇ SAHADA
Öte yandan Trabzonspor, ligde geride kalan 9 maçın sonunda attığı 9 golün 7'sini iç sahada kaydetti. Bordo-mavililer, sahasında Beşiktaş ve Başakşehir maçlarında 1'er, Kayserispor maçında 2, Konyaspor maçında 3 gol kaydetti. Fırtına, deplasmanda Hatayspor ve Göztepe maçlarında ise 1'er kez rakip fileleri havalandırdı.
Bordo-mavililerin serisinin 4 karşılaşması Şenol Güneş döneminde oynandı. Bordo-mavililer, tecrübeli çalıştırıcının idaresinde evinde çıktığı 4 lig müsabakasında 2 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Bu maçlarda Konyaspor'u 3-2, Başakşehir'i 1-0 yenen Karadeniz ekibi, Beşiktaş'la 1-1, Kayserispor'la 2-2 berabere kaldı.
9 GOLÜN 7'Sİ İÇ SAHADA
Öte yandan Trabzonspor, ligde geride kalan 9 maçın sonunda attığı 9 golün 7'sini iç sahada kaydetti. Bordo-mavililer, sahasında Beşiktaş ve Başakşehir maçlarında 1'er, Kayserispor maçında 2, Konyaspor maçında 3 gol kaydetti. Fırtına, deplasmanda Hatayspor ve Göztepe maçlarında ise 1'er kez rakip fileleri havalandırdı.