



FENERBAHÇE 11'İNDE DEĞİŞİKLİKLER FENERBAHÇE 11'İNDE DEĞİŞİKLİKLER

TRABZONSPOR'DA İKİ DEĞİŞİKLİK

SOL BEK YENİDEN HASAN ALİ KALDIRIM'IN

MEHMET EKİCİ'NİN YERİNE ZAJC

VEDAT MURIQI 11'DE

FENERBAHÇE'DE İKİ EKSİK

FENERBAHÇE GELİRKEN, SÖRLOTH AFFETMEDİ

EMRE BELÖZOĞLU, KULÜBEDE KIRMIZI KART GÖRDÜ

DENİZ TÜRÜÇ, SKORA EŞİTLİĞİ GETİRDİ

NOVAK VURDU, ALTAY ÇIKARDI

MURIQI, İKİ FIRSATI HARCADI

SÖRLOTH, 2. GOLÜNE ÇOK YAKLAŞTI

DENİZ TÜRÜÇ, ÇIKARILMASINA İSYAN ETTİ

SÖRLOTH VE NOVAK, FİNAL BİLETİNİ GETİRDİ

MAÇTAN DAKİKALAR

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Trabzonspor, 3-1'lik skorla kazandı ve ilk maçı 2-1'lik skorla kazanan bordo mavililer, kupada finale yükselen taraf oldu.Trabzonspor, 6. dakikada Alexander Sörloth ile 1-0 öne geçti. Fenerbahçe, 42. dakikada Deniz Türüç ile skoru eşitledi. Trabzonspor'da Sörloth, 83. dakikada bir kez daha sahneye çıktı. Filip Novak, 90+4. dakikada maçın skorunu belirledi.Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu, 24. dakikada yedek kulübesinde kırmızı kart görerek hakem Cüneyt Çakır tarafından oyundan ihraç edildi.Trabzonspor'un kupa finalindeki rakibi Aytemiz Alanyaspor ile Fraport-TAV Antalyaspor arasındaki rövanş maçının ardından belli olacak. Bu eşlemede ilk maçı Alanyaspor, deplasmanda 1-0'lık skorla kazanmıştı.Kupa finali, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.Fenerbahçe, Süper Lig'deki Hes Kablo Kayserispor maçına göre Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Trabzonspor karşılaşmasına ilk 11'inde 4 değişiklikle çıktı. Sarı-lacivertlilerde teknik sorumlu Tahir Karapınar, Trabzonspor karşısında biri zorunlu dört değişikliğe gitti. Karapınar, ligdeki Kayserispor maçında kırmızı kart görerek Trabzonspor karşısında cezalı duruma düşen Ozan Tufan'ın yanı sıra Mehmet Ekici, Ferdi Kadıoğlu ve Mevlüt Erdinç'i kulübeye çekti. Tahir Karapınar, bu isimlerin yerine Kayserispor maçında sarı kart cezası nedeniyle oynamayan Hasan Ali Kaldırım ile Tolga Ciğerci, Miha Zajc ve Vedat Muric'e şans verdi. Fenerbahçe, Trabzonspor karşısına kalede Altay Bayındır ile çıkarken, savunma dörtlüsünde Nabil Dirar, Serdar Aziz, Simon Falette ve Hasan Ali Kaldırım yer aldı. Orta ikilide tercihini Luiz Gustavo ve Tolga Ciğerci'den yana kullanan sarı-lacivertliler, bu isimlerin önünde Miha Zajc'a şans tanıdı. Hücum kanatlarında Deniz Türüç ve Garry Rodrigues'e görev veren Fenerbahçe, forvette ise Vedat Muric'i tercih etti.Karadeniz ekibinde, deplasmanda 3-1 kazanılan Göztepe maçına ilk 11'de başlayan Da Costa yedek kulübesinde yer alırken, kart cezalısı Guilherme ise kadroda bulunmadı. Bordo-mavili takımın teknik direktörü Hüseyin Çimşir, Da Costa'nın yerine Hosseini'ye, Guilherme'nin yerine de Ndiaye'ye forma verdi. Trabzonspor, karşılaşmaya, Uğurcan Çakır, Pereira, Hosseini, Campi, Novak, Ndiaye, Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme, Sörloth ilk 11'i ile başladı.Fenerbahçe'nin tecrübeli sol beki Hasan Ali Kaldırım, Trabzonspor karşısında formasına kavuştu. Bu sezon yaşadığı uzun süreli sakatlıklar dolayısıyla formasından uzak kalan ve pozisyonu itibarıyla alternatifi bulunmayan Hasan Ali, ligde son olarak Kayserispor karşısında sarı kart cezası nedeniyle forma giyememişti. Tecrübeli savunmacı, son olarak 14 Mart'ta deplasmandaki İttifak Holding Konyaspor maçında forma giymişti.Fenerbahçe'de teknik sorumlu Tahir Karapınar, Mehmet Ekici'nin yerine Miha Zajc'a şans tanıdı. Ligdeki Hes Kablo Kayserispor maçına Mehmet Ekici ile başlayan Karapınar, Trabzonspor karşısında ise Zajc'i ilk 11'de görevlendirdi. Zajc, Kayserispor maçında 72. dakikada oyuna girmiş ve etkili bir performans sergilemişti.Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Vedat Muric, Trabzonspor karşısında ilk 11'de görevlendirildi. Yaşadığı hafif sakatlık nedeniyle ligde Kayserispor'a karşı riske edilmeyen ve sonradan oyuna dahil edilen Muric, Trabzonspor karşısında ilk 11'deki yerini aldı. Muric, Kayserispor maçında 64. dakikada oyuna girmiş ve 87. dakikada penaltıdan takımına beraberliği getiren golü kaydetmişti.Fenerbahçe, Trabzonspor karşısına 2 futbolcusundan yoksun çıktı. Sarı-lacivertlilerde, Süper Lig'de oynanan Hes Kablo Kayserispor maçında kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Ozan Tufan ile dün fıtık ameliyatı edilen Max Kruse kadroda yer almadı.Fenerbahçe, maçın ilk bölümünde kısa paslarla topun sahibi oldu. Trabzonspor ise yarı alanında çok adamla bekleyerek başladı. Bordo mavililer, Fenerbahçeli oyuncuların yaptığı pas hatası sonrası hızlıca atağa kalktı ve golü buldu.6. dakikada Caleb Ekuban, rakip yarı alanının ortalarından uzun pasla savunmanın arkasında Alexander Sörloth'u çok iyi gördü. Ceza alanı içinde topla buluşan Sörloth, sol ayağıyla şutunu çekti ve Serdar Aziz'e de çarpan top kaleci Altay Bayındır'ın sağından ağlarla buluştu.Fenerbahçe, golden sonra tekrar oyun disiplinine dönmekte zorluk yaşadı. 4-5 dakikalık çok top kaybıyla geçilen bölümün ardından sarı lacivertli oyuncular, tekrar pas isabet oranını artırmayı başardı. Trabzonspor ise disiplinli takım savunması görüntüsünü korudu. Bu bölümde Abdülkadir Parmak ve Badou Ndiaye, orta sahadaki başarılı müdahaleleriyle dikkat çekti.Fenerbahçe'nin ilk şutu 12. dakikada Miha Zajc'tan geldi ancak çerçeveyi bulamadı. 22'de ise Muriqi şansını denedi ancak top farklı bir şekilde yandan auta gitti.Fenerbahçe yedek kulübesinde yer alan Emre Belözoğlu, 25. dakikada Alexander Sörloth ile girdiği polemik sonrası iki sarı kartla oyundan ihraç edildi.Fenerbahçe, topla oynama oranında rakibi Trabzonspor'a göre daha fazla topla oynasa da pozisyona girmekte güçlük çekti. Trabzonspor'da ise Anthony Nwakaeme, 35. dakikada sol kasığını tutarak kendini yere bıraktı ve kenara değişiklik işareti yaptı. Nijeryalı oyuncu yerine Bilal Başaçıkoğlu oyuna dahil oldu.Trabzonspor'un atağa kalktığı pozisyonun ardından Fenerbahçe, eşitlik golünü buldu.Sol kanattan gelişen atakta Garry Rodrigues'in pasıyla topla buluşan Hasan Ali Kaldırım, ceza alanı içine ortasını yaptı. Deniz Türüç, penaltı noktasının yanından sol ayağıyla top yere inmeden etkili bir vuruş çıkararak kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan topu ağlarla buluşturdu.İlk yarının sonunda Trabzonspor, Filip Novak ile gole çok yaklaştı. Ekuban'ın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Novak, Altay ile karşı karşıya kaldı. Novak'ın vuruşunda Altay başarılı bir müdahaleyle gole izin vermedi.Mücadelenin ilk yarısı karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi.Fenerbahçe, ikinci yarıya değişiklikle başladı. Miha Zajc'ın yerine Mehmet Ekici oyuna dahil oldu. Trabzonspor ise ilk devrenin sonundaki kadrosuyla ikinci yarıya başladı.İkinci yarının ilk dakikalarında etkili taraf Fenerbahçe'ydi. Vedat Muriqi, iki kez ayağına gelen gol fırsatını değerlendiremedi.52. dakikada Sörloth'un pasıyla sol kanatta topla buluşan Caleb Ekuban bekletmeden Alexander Sörloth'u tekrar gördü. Norveçli forvet, ceza alanı içinde müsait pozisyonda vuruşunu yaptı ancak topu yandan auta gönderdi.Fenerbahçe, 55'te Mehmet Ekici ile gole yaklaştı. Deneyimli orta saha oyuncusu, serbest vuruştan sağ ayağıyla çok etkili bir şut çıkardı ancak kaleci Uğurcan Çakır soluna giden topu yine aynı güzellikte kornere çelmeyi başardı.Sarı lacivertli takımda ikinci oyuncu değişikliği, sakatlanan Serdar Aziz yerine Jailson ile geldi. Aynı dakikada Deniz Türüç yerine Ferdi Kadıoğlu da oyuna girdi. Deniz Türüç, oyundan çıkması kararına isyan etti ve tartışma sonrası soyunma odasına gitti.Maçın son 15 dakikalık bölümünde Fenerbahçe, maçı uzatmalara götürecek golü atmak için daha fazla risk aldı. Trabzonspor ise savunma anlayışını daha da güçlendirdi ve Sörloth ile Ekuban dışında tüm hatlarıyla kapandı. Sarı lacivertliler, son bölümde net bir gol pozisyonu bulamadı ve Trabzonspor savunması, başarılı müdahaleleriyle gole izin vermedi.Bordo mavililer, bu bölümde zaman zaman hızlı gelişen ataklarla gol pozisyonları yakaladı. 83. dakikada Sörloth, kontratakta Ekuban'ın verdiği pası iyi değerlendirdi ve boş kaleye topu göndererek takımını öne geçirdi. Sörloth, bu golle birlikte bu sezon Fenerbahçe'ye karşı çıktığı 4. maçında 4. kez fileleri havalandırmış oldu.90+4. dakikada Trabzonspor, Filip Novak ile maçın skorunu belirledi.1-3'lük sonucun ardından, ilk maçı da evinde 2-1 kazanan Trabzonspor kupada finale yükselen taraf oldu.24. dakikada Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu kırmızı kart gördü. Yedek kulübesinde yer alan Emre, oyunun durduğu esnada Trabzonsporlu futbolcu Sörloth ile girdiği diyaloğun ardından sarı kartla cezalandırıldı. Daha sonra müsabakanın hakemi Cüneyt Çakır'a itirazlarını sürdüren Emre Belözoğlu, ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.53. dakikada Trabzonspor ikinci gole yaklaştı. Ani gelişen atakta Sörloth'un pasında topla buluşan Ekuban, sol çaprazdan ceza sahasına girerken meşin yuvarlağı tekrar bu oyuncuya aktardı. Sörloth'un penaltı noktasının gerisinden bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.55. dakikada Mehmet Ekici'nin ceza sahası dışı sol çaprazından kullandığı serbest vuruşta kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.90. dakikada Mehmet Ekici'nin ceza yayının gerisinden yaptığı vuruşta rakip oyuncuya çarpan meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan Çakır son anda tokatlayarak kornere gönderdi.: Ülker: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık OngunFenerbahçe: Altay Bayındır, Dirar, Falette, Serdar Aziz (Dk. 61 Jailson), Hasan Ali Kaldırım, Gustavo, Tolga Ciğerci (Dk. 79 Mevlüt Erdinç), Deniz Türüç (Dk. 61 Ferdi Kadıoğlu), Zajc (Dk. 46 Mehmet Ekici), Rodrigues (Dk. 88 Ömer Faruk Beyaz), Vedat Muric: Uğurcan Çakır, Pereira, Hosseini, Campi, Novak, Ndiaye, Abdulkadir Parmak (Dk. 87 Serkan Asan), Abdülkadir Ömür (Dk. 79 Doğan Erdoğan), Ekuban (Dk. 87 Abdurrahim Dursun), Nwakaeme (Dk. 35 Bilal Başacıkoğlu), Sörloth (Dk. 87 Hüseyin Türkmen): Dk. 6 ve 83 Sörloth, Dk. 90+4 Novak (Trabzonspor), Dk. 42 Deniz Türüç (Fenerbahçe): Dk. 24 Emre Belözoğlu (Yedek kulübesinde) (Fenerbahçe): Dk. 25 Sörloth, Dk. 84 Pereira (Trabzonspor), Dk. 59 Mehmet Ekici, Dk. 74 Tolga Ciğerci, Dk. 87 Rodrigues (Fenerbahçe)