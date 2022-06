Trabzonspor Divan Başkanı'ndan Ali Koç'a tepki!

Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen, bu sezon birlik içinde olmanın gücünü gösterdiklerini aktarıp, daha zorlu geçeceğini düşündükleri yeni dönemde birlik beraberliğe de daha çok ihtiyaç duyulacağını söyledi.



Başkan Sürmen, kurul üyelerinin de katılımıyla Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesi Yönetim Kurulu ile yemekte bir araya geldi.



Trabzon basınının bu sezon göstermiş olduğu çabanın takdire şayan olduğunu dile getiren Sürmen, "Soğukta, sıcakta, yerel basının önemini bir kez daha Trabzonspor'un ve Türk futbol camiasının önüne koydunuz. Bu başarılı çalışmalarınız Trabzonspor yönetimi ile birlikte değerlendirilerek, gelecek sezon daha sağlıklı planlamalar yapılır diye düşünüyorum." dedi.



"Trabzonspor, bu sezon birlik olmanın gücünü gösterdi." diyen Sürmen, "Bana göre bu sezonun manşeti de buydu. Çünkü Trabzonspor hep kavgayla yıkıldı. Bu sezon da zor bir yılımıza giriyoruz. Çünkü biz şampiyonluğa oynadığımız her sezon sonunda dağılma sürecine girdik. Onun için bu sezonki başarı birlikteliğin gücüydü. Gelecek sezon da birlik beraberliğe her zamanki gibi çok ihtiyaç olacak. 'Yapbozun parçaları doğru kuruldu.' dedik. Hiç ayırmadan, basınıyla, taraftarıyla, yöneticisiyle, hocasıyla, futbolcusuyla ve kurumsal temsilcilerimiz ile hep birlikte başarıldı. Bir parça eksik kalsa başaramayabilirdik." diye konuştu.



"100. yılda herkes kupayı almak isteyecek"



Gelecek sezonun sadece Trabzonspor için değil Türk futbolu için de çok zor olacağını düşündüğünü anlatan Sürmen, şöyle devam etti:



"Bunun birinci sebebi, Spor Yasası çıktı. Spor Yasası'nın yönetmelikleri çıkacak. Kulüpler bunun uygulamasında biraz zorlanacaklar. Çünkü alıştıkları bir rahatlık var. Şu anda da gördüğümüz kadarıyla bütün kulüplerde Spor Yasası yokmuş gibi davranılıyor. Ama var olan bir yasa var. O nedenle kulüpler tarafından o yön biraz sıkıntılı geçecek. Ancak asıl önemlisi, önümüzdeki yıl hem Cumhuriyet'in kuruluşunun hem de Türkiye Futbol Federasyonunun 100. yılı. O kupayı herkes almak isteyecek. Biz her zamanki gibi hakkıyla mücadele yaparız, hakkı olanı da alkışlarız. Onun renginin ne olduğunun da önemi yok. Bu sezon hem ekonomik yönden hem federasyonda oluşacak yeni yönetim yönünden kolay bir yıl olmayacak. Sancılı bir yılda enerjimizi içerde tüketmezsek yine başarılı oluruz."



"Biz içeriye enerji harcamadıktan sonra dışarıda başarılı oluruz." diyen Sürmen, "Onun için de birlik beraberliğin bu yıl çok korunması lazım. Bu sadece yönetimsel bir şey değil. Birlik beraberliğin içinde basını, taraftarı, futbolcusu, hocası, yönetimi, kurumsal temsilciler ve şehrin dinamikleri var. Bir de sessiz akıl vardır. Nedir bunlar? Trabzonspor'un mazisi. Eski başkanlar, asbaşkanlar, yöneticiler, federasyon temsilcileri, iş adamları... Bunlar sesiz akıl. Bunları harekete geçirirsen çok başarılı olursun. Tabii bazı eski yöneticiler Trabzonspor'u sevmeyenlerle fotoğraf verirse ve kendi temsilcisinden çok onlara kefil olursa, şimdiden o birlik beraberliği zedelersin." ifadelerini kullandı.



"Ali Koç, olağan olmayan konuşmalar yapıyor"



Sürmen, Trabzonspor ile Fenerbahçe arasındaki ilişkilere de değinerek, şunları kaydetti:



"Ali Koç şurada gelse, onu kovacak halimiz yok. Masamıza alır, eleştirimizi yaparız. İkramda da bulunuruz. O ayrı bir şey. Ancak Ali Koç 'İstanbul'da Trabzonspor bayrağının ne işi var?' diyor. Sen Trabzonspor'la maç öncesi Trabzon'daki otele Fenerbahçe bayrağı astın. Biz sana bir şey mi söyledik? Bu yanlış bir şey değil. Gayet tabii o otelde kalıyorsunuz, kapısına bayrağınızı asmak isteyebilirsiniz. Bunlar olağan şeyler. Ali Koç, olağan olmayan konuşmalar yapıyor. Hani becerebilsek de Trabzonspor, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş seyircisi bir arada oturabilse. Altay maçında Fenerbahçe taraftarının forması ile Trabzonspor'un maçında olması ne kadar güzel bir görüntü. Bizim arzu ettiğimiz bu. Başkalarının ne istediği bizi ilgilendirmiyor. Biz, Türk futbolu nasıl olması gerekiyorsa onu istiyoruz."





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ