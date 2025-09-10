Trabzonspor'dan Zielinski hamlesi!

Trabzonspor, Inter'in Polonyalı futbolcusu Piotr Zielinski'yi kadroya katmak istiyor.
Karadeniz ekibi, Serie A kulübüyle vakit kaybetmeden temasa geçecek.
SATIN ALMA FORMÜLÜ
İtalyan temsilcisiyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki oyuncunun piyasa değeri 10 milyon euro. Trabzonspor, bu transferi satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle bitirmek istiyor.
Polonyalı yıldız, bu sezon Inter ile 2 maça çıktı.
