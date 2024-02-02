Trabzonspor'dan Worrall'a resmi teklif!

Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor, İngiliz savunma oyuncusu Joe Worrall için Nottingham Forest'a resmi teklif yaptı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Trabzonspor'dan Worrall'a resmi teklif!
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02 Şubat 2024 17:52
Son güncelleme 02 Şubat 2024 18:08
Trabzonspor, savunma hattına takviye için harekete geçti.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, bordo-mavililer, İngiliz savunma oyuncusu Joe Worrall için Nottingham Forest'a resmi teklif sundu. Trabzonspor'un yaptığı teklifin 4 milyon euro olduğu kaydedildi.

Trabzonspor'un, 27 yaşındaki futbolcunun transferi için istekli olduğu belirtildi.

Nottingham Forest'ta bu sezon 9 maçta süre bulan Worrall'ın, İngiliz ekibiyle sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

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