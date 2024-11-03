Trabzonspor'dan taraftarına mesaj!

Trabzonspor, Fenerbahçe maçı öncesi taraftarı için, "Tahriklere kapılmadan, 90 dakika takımına destek ol" paylaşımında bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'dan taraftarına mesaj!
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03 Kasım 2024 17:04
Süper Lig'de Fenerbahçe ile karşılaşacak Trabzonspor'dan bu maç öncesi bir paylaşım geldi.

Bordo-mavililer, paylaşımında taraftarına yönelik bir mesaj paylaştı.

Trabzonspor, paylaşımında, "Tahriklere kapılmadan, 90 dakika takımına destek ol" ifadelerini kullandı.

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