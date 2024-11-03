Trabzonspor'dan taraftarına mesaj!

Süper Lig'de Fenerbahçe ile karşılaşacak Trabzonspor'dan bu maç öncesi bir paylaşım geldi.
Bordo-mavililer, paylaşımında taraftarına yönelik bir mesaj paylaştı.
Trabzonspor, paylaşımında, "Tahriklere kapılmadan, 90 dakika takımına destek ol" ifadelerini kullandı.
Bordo-mavililer, paylaşımında taraftarına yönelik bir mesaj paylaştı.
Trabzonspor, paylaşımında, "Tahriklere kapılmadan, 90 dakika takımına destek ol" ifadelerini kullandı.
Trabzonspor: "Tahriklere kapılmadan, 𝟗𝟎 𝐝𝐚𝐤𝐢𝐤𝐚 𝐓𝐀𝐊𝐈𝐌𝐈𝐍𝐀 𝐃𝐄𝐒𝐓𝐄𝐊 𝐎𝐋!" pic.twitter.com/S2HGaziH2K
— Sporxtv (@sporxtv) November 3, 2024