Milli arada transferdeki rotasını belirleyen ve bu doğrultuda hem sözleşmesi bitecek oyuncular için hem de yapılacak olan takviyeler adına harekete geçen Trabzonspor'da gündeme flaş bir isim geldi. Bordo-Mavililer, Pendikspor'da bu sezonun yıldızı parlayan ismi Erencan Yardımcı için harekete geçiyor.
AVRUPA'DAN DA İSTİYORLAR
Karadeniz temsilcisi, teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda U21 Milli Takımı'nın da formasını giyen başarılı oyuncuyu kadrosuna katmak adına kulübüyle görüşmelere başlayacak. Bonservisi Eyüpspor'da olan 21 yaşındaki Erencan Yardımcı'nın adı bir süredir Avrupa kulüpleriyle de ciddi şekilde anılıyor.
BU SEZON ÇOK FORMDA
Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele etmeye hak kazanan Pendikspor'a Eyüpspor'dan kiralık olarak gelen Erencan, geride kalan 12 haftaya 5 gol sığdırıp tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Erencan'ın devlerin radarına girmesi uzun sürmezken devre arasında Trabzonspor'un talebiyle ilgili sıcak gelişmeler yaşanabileceği belirtildi.
AVRUPA'DAN DA İSTİYORLAR
Karadeniz temsilcisi, teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda U21 Milli Takımı'nın da formasını giyen başarılı oyuncuyu kadrosuna katmak adına kulübüyle görüşmelere başlayacak. Bonservisi Eyüpspor'da olan 21 yaşındaki Erencan Yardımcı'nın adı bir süredir Avrupa kulüpleriyle de ciddi şekilde anılıyor.
BU SEZON ÇOK FORMDA
Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele etmeye hak kazanan Pendikspor'a Eyüpspor'dan kiralık olarak gelen Erencan, geride kalan 12 haftaya 5 gol sığdırıp tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Erencan'ın devlerin radarına girmesi uzun sürmezken devre arasında Trabzonspor'un talebiyle ilgili sıcak gelişmeler yaşanabileceği belirtildi.
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