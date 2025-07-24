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Trabzonspor'dan sürpriz hamle!

Sol bek rotasyonunu genişletmek isteyen Trabzonspor'da gündeme gelen son isim, Galatasaray forması giyen Kazımcan Karataş oldu.

calendar 24 Temmuz 2025 08:51 | Son Güncelleme Tarihi: 24 Temmuz 2025 08:56
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Trabzonspor'dan sürpriz hamle!
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Trabzonspor, yeni sezon çalışmalarına Erzurum kampıyla devam ederken transfer çalışmalarını büyük bir titizlikle yürütüyor.

Trabzonspor'un yeni hedefi sol bek hattını güçlendirmek. Bu doğrultuda yürütülen operasyonda Bordo-mavililerin kancasını taktığı isim belli oldu.

SOL BEKE KAZIMCAN

Trabzonspor, geçtiğimiz sezonu Rusya Premier Liga ekibi Orenburg'da geçiren Galatasaraylı Kazımcan Karataş'ı gündemine aldı. Bordo-mavililerin genç oyuncuya sunduğu projenin Kazımcan'ın gelişimi açısından cazip bir seçenek olarak öne çıktığı ifade edildi.

ÖNÜNDE 3 İSİM VAR

Galatasaray'da yıllardır çözüm bulunamayan sol bek sorunu bu günlerde tersine dönmüş gibi gözüküyor. Sarı-kırmızılıların kadrosunda sol bekte oynatabileceği Eren Elmalı, Ismail Jacobs, Derrick Köhn gibi isimler bulunurken Kazımcan'ın formayı alması beklenmiyor.

SICAK BAKIYOR

Bu rotasyonun içinde forma şansı bulamayacağını düşünen Kazımcan Karataş'ın, transfer olmaya sıcak baktığı bildirildi. Taraflar arasındaki görüşmelerin önümüzdeki günlerde somutlaşması bekleniyor. Trabzonspor, 21 yaşındaki futbolcuyu kiralık ya da uygun bonservis bedeliyle kadroya katmayı planlıyor.

AVRUPA'DAN TALİP

Kazımcan Karataş'ın, bazı Avrupa kulüplerinin de radarında bulunduğu ancak henüz resmi bir temas gerçekleşmediği aktarıldı.

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Orenburg'da geçiren genç sol bek, burada 22 maçta süre alırken 1 gol atıp 2 de asist yaptı.
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