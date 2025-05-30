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Trabzonspor'dan Pogba'ya cevap yok!

Doping cezası dolan Fransız yıldız Paul Pogba, menajerler tarafından Trabzonspor'a önerildi ancak bordo-mavililer net bir geri dönüş yapmadı. Trabzonspor, orta saha transferi için Mario Pasalic ile ilgileniyor.

calendar 30 Mayıs 2025 08:46
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Trabzonspor'dan Pogba'ya cevap yok!
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Trabzonspor'da yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına da hız verildi.

PAUL POGBA ÖNERİSİ

Juventus'un aldığı 1.5 yıllık doping cezası sonrası Kasım 2024'te sözleşmesini feshettiği Paul Pogba yeniden sahalara dönüp, temiz bir sayfa açmak için kulüp arıyor.

TRABZONSPOR DÖNÜŞ YAPMADI

Cezası dolan Fransız futbolcu, menajerler tarafından Trabzonspor'a önerildi ancak bordo-mavililer net bir geri dönüş yapmadı.

HEDEF PASALIC

Teknik heyet ve yönetimin aklında ise İtalya Serie A'da Atalanta forması giyen orta saha oyuncusu Mario Pasalic var.

Atalanta ile sözleşmesi biten 30 yaşındaki futbolcunun peşinde birçok kulüp olması durumu zorlaştırsa da tüm imkanlar, bu transfer için seferber edilmiş durumda.

SEZON PERFORMANSI

Pasalic, bu sezon Serie A'da 34 maçta 3 gol, 4 asistle oynarken Şampiyonlar Ligi'nde ise 10 maçta 3 gol atıp, 1 asist yaptı.


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