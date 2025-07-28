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Trabzonspor'dan Kazımcan Karataş atağı!

Trabzonspor, Galatasaray forması giyen Kazımcan Karataş için girişimde bulunacak.

calendar 28 Temmuz 2025 08:56
Fotoğraf: AA
Trabzonspor'dan Kazımcan Karataş atağı!
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Trabzonspor, sol bek rotasyonunu güçlendirmek adına Galatasaray'dan Kazımcan Karataş'ı gündemine almıştı.

Bordo-Mavililer, 22 yaşındaki oyuncu için ilk girişimlere geçen hafta başlamıştı. Geride kalan sezonu Rusya Ligi ekiplerinden Orenburg'da kiralık olarak geçiren Kazımcan, istikrarlı performansıyla dikkat çekti.

AYRILMAYA SICAK

Sarı-Kırmızılılar'da sol bekte hem Derrick Köhn hem de Eren Elmalı'nın bulunması, Kazımcan'ın forma şansını azaltıyor. Bu nedenle oyuncunun düzenli olarak süre bulacağı bir takıma transfer olmaya sıcak baktığı belirtildi.

PERFORMANSI

Geride kalan sezonda Rusya'da 22 maçta forma giyen 22 yaşındaki oyuncu, 1 gol ve 2 asist kaydetti. 

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