Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye olay gönderme!

Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup eden Trabzonspor Kadın Futbol Takımı, sosyal medya hesabından flaş bir göndermede bulundu.

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Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye olay gönderme!
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21 Nisan 2024 16:26
Son güncelleme 21 Nisan 2024 16:28
Trabzonspor Kadın Futbol Takımı, Fenerbahçe Kadın Futbol Takımını sahasında 3-0 mağlup etti.

Karşılaşmadanın ardından bordo mavili kulübün resmi hesabından dikkat çeken bir gönderme geldi.

Joker yazılarının bulunduğu paylaşımda penaltı göndermesi yapılarak, "Bu sefer kurtarmadı" ifadeleri kullanıldı.

Trabzonspor'un bu paylaşımı bordo mavili taraftarlar tarafından birçok kez paylaşıldı.

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