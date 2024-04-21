Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye olay gönderme!

Trabzonspor Kadın Futbol Takımı, Fenerbahçe Kadın Futbol Takımını sahasında 3-0 mağlup etti.
Karşılaşmadanın ardından bordo mavili kulübün resmi hesabından dikkat çeken bir gönderme geldi.
Joker yazılarının bulunduğu paylaşımda penaltı göndermesi yapılarak, "Bu sefer kurtarmadı" ifadeleri kullanıldı.
Trabzonspor'un bu paylaşımı bordo mavili taraftarlar tarafından birçok kez paylaşıldı.
Trabzonspor-Fenerbahçe maçının detayları için TIKLAYINIZ!
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Karşılaşmadanın ardından bordo mavili kulübün resmi hesabından dikkat çeken bir gönderme geldi.
Joker yazılarının bulunduğu paylaşımda penaltı göndermesi yapılarak, "Bu sefer kurtarmadı" ifadeleri kullanıldı.
Trabzonspor'un bu paylaşımı bordo mavili taraftarlar tarafından birçok kez paylaşıldı.
Trabzonspor-Fenerbahçe maçının detayları için TIKLAYINIZ!
İŞTE O PAYLAŞIM!
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