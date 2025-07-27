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Trabzonspor'dan Arthur Melo hamlesi!

Trabzonspor, Juventus'un yıldızı Arthur Melo için girişimlerini hızlandırdı. Real Betis'in devreye girmesiyle transfer yarışı kızışırken, Fatih Tekke de sürece doğrudan dahil olacak.

calendar 27 Temmuz 2025 12:11
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Trabzonspor'dan Arthur Melo hamlesi!
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Orta saha transferine odaklanan Trabzonspor, Juventus'un dünyaca ünlü Brezilyalı oyuncusu Arthur Melo için temaslarını hızlandırdı. Karadeniz ekibi, 28 yaşındaki yıldız oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

Barcelona'da gösterdiği etkileyici performansın ardından 2020 yılında 80 milyon euro bonservis bedeliyle Juventus'a transfer olan Melo'nun İtalya kariyeri beklentilerin altında kaldı. Juventus, yıldız oyuncuyu son yıllarda Liverpool, Fiorentina ve Girona gibi takımlara kiralarken, bu sezon da oyuncuyu elden çıkarmak istiyor.

REAL BETIS DE DEVREDE

Trabzonspor'un transferde hızlı hareket etme kararı almasında, Real Betis'in de Arthur Melo için devreye girmesi etkili oldu. Bordo-mavili yönetim, hem Juventus'la hem de yıldız oyuncuyla görüşmelerini sürdürüyor. Yıllık 5 milyon euro garanti ücret kazanan Melo'dan indirim istenirken, İtalyan kulübüne de zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunuldu.



Teknik direktör Fatih Tekke'nin de sürece dahil olarak yıldız oyuncuyla birebir görüşmesi ve takım planlamasını anlatması bekleniyor. Trabzonspor, transferi kısa sürede sonuçlandırmak istiyor.

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