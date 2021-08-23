Süper Lig'de 2. hafta maçında Trabzonspor ile Demir Grup Sivasspor karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 2-1'lik skorla ev sahibi Trabzonspor oldu.Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Anastasios Bakasetas (penaltı) ve 47. dakikada Anthony Nwakaeme kaydetti. Demir Grup Sivasspor'un golü 70. dakikada Isaac Cofie'den geldi.Süper Lig'in ilk haftasında Yeni Malatyaspor'u 5-1 mağlup eden Trabzonspor, Sivasspor'u da yenerek, beş sezon sonra ilk kez ikide iki ile başladı.Puanını 6'ya yükselten Trabzonspor, hafta sonu Giresunspor'a konuk olacak. Perşembe günü ise Roma deplasmanına çıkacak. Sivasspor ise ligde Göztepe'yi ağırlayacak. Perşembe günü Kopenhag ile Danimarka'da karşılaşacak.Süper Lig'in 2. haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor'u konuk eden Trabzonspor, son 2 resmi maçtaki kadroyla sahaya çıktı.Teknik direktör Abdullah Avcı, ligde 5-1 kazandıkları Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ve Roma ile oynanan UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçının 11'i ile ligdeki Demir Grup Sivasspor karşısında mücadele etti.Trabzonspor, bu sezon böylelikle 4 maçın 3'ünde aynı kadro ile maçlarına çıkarak kadro istikrarını sezon başında yakaladı.Trabzonspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Roma ile oynadığı play-off turu ilk maçı öncesinde kente gelen ve bordo-mavili takımla sözleşme imzalayan orta saha oyuncusu Manolis Siopis, Demir Grup Sivasspor karşılaşmasıyla yeni takımında ilk kez bir resmi maçın kadrosunda yer aldı.Trabzonspor'da gribal enfeksiyon geçiren Abdulkadir Parmak'ın yanı sıra sakatlığı bulunan Dorukhan Toköz, Demir Grup Sivasspor maçının kadrosunda yer almadı.Trabzonspor ve Sivasspor karşılaşmaya karşılıklı ataklarla başladı. İki takım da ilk dakikalarda rakip kalede golü aradı. Maçın 5. dakikasında Faycal Fajr'ın soldan ortasında, ceza alanı içinde Kayode'nin kafa vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır güçlükle topu kornere çeldi.Maçta dakikalar 13'ü gösterdiğinde Trabzonspor penaltı kazandı. Nwakaeme'nin ceza alanı dışından sert şutunda, top Azubuike'nin eline çarpınca karşılaşmanın hakemi Abdulkadir Bitigen, penaltı noktasını gösterdi. Bakasetas, 15. dakikada kullandığı penaltı atışında topu kaleci Ali Şaşal'ın ters köşesinden filelere gönderdi ve Trabzonspor 1-0 öne geçti. İlk yarıda iki takım da pozisyonlar bulmasına rağmen, başka gol olmadı ve soyunma odasında 1-0'lık skorla gidildi.İKinci yarıya hızlı başlayan Trabzonspor, 47. dakikada ikinci golü buldu. Sağ kanattan gelişen Trabzonspor atağında Hamsik'in ceza alanında şutunda Ali gole izin vermedi, pozisyonun devamında savunmanın uzaklaştıramadığı topa ceza alanında sol çaprazda Nwakaeme gelişine çok sert vurdu ve farkı 2'ye çıkardı.Maçta dakikalar 55'i gösterdiğinde Trabzonspor topu bir kez daha ağlara gönderdi ama ofsayt bayrağı kalktı. Marek Hamsik'in pasıyla ceza alanında sol çaprazda topla buluşan Gervinho vuruşunda fileleri havalandırdı ancak yardımcı hakemin ofsayt bayrağı kalktı ve gol geçersiz sayıldı.Sivasspor maçta umutları sürdürebilmek adında zaman zaman Trabzonspor kalesine çok adamla yüklendi. Maçın 66. dakikasında Sol kanattan gelişen Sivasspor atağında Kayode ceza alanına girerken yerde kaldı, hakem bir kez daha beyaz noktayı gösterdi. Gradel'in kullandığı penaltı vuruşunda Uğurcan gole izin vermedi. Dönen topu Gradel bir kez daha vurdu Uğurcan ikinci pozisyonda da topu çıkarmayı başardı, arkadan gelen Cofie vuruşunda fileleri havalandırdı ve dakika 70'te skoru 2-1 yaptı.Sivasspor'un farkı bir indirmesinin ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, oyuncu değişiklikleri yaptı. Anthony Nwakaeme ve Berat Özdemir'i oyundan alan Abdullah Avcı, Andreas Cornelius ile Manolis Siopis'i sahaya sürdü. Maçın son bölümlerinde hem Trabzonspor hem de Sİvasspor önemli ataklar geliştirdi. Fakat hem Uğurcan Çakır, hem de Ali Şaşal kalesinde devleşti. Çalan son düdükle, kazanan taraf Trabzonspor oldu.5. dakikada Faycal Fajr'ın soldan ortasında, ceza alanı içinde Kayode'nin kafa vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır güçlükle topu kornere çeldi.11. dakikada Djaniny'ın şık biçimde indirdiği top ile ceza alanı sağ çaprazında buluşan Gervinho'nun sert şutunda, meşin yuvarlak üsten auta çıktı.13. dakikada Nwakaeme'nin ceza alanı dışından sert şutunda, top Azubuike'nin eline çarpınca karşılaşmanın hakemi Abdulkadir Bitigen, penaltı noktasını gösterdi.15. dakikada Bakasetas, kullandığı penaltı atışında topu kaleci Ali Şaşal'ın ters köşesinden filelere gönderdi: 1-0.37. dakikada Bakasetas'ın ceza alanı dışından sert şutunda, top direğin yanından auta gitti.42. dakikada Kayode'nin pasında, ceza yayı üzerinde Fajr'ın şutunda, top direğin az farkla üzerinden auta çıktı.45+2. dakikada Gervinho'nun, ceza alanı çizgisi önünde rakiplerinden sıyrılarak vurduğu sert şutta, kaleci Ali Şaşal topu yatarak kornere çeldi.47. dakikada Hamsik'in şutunda kaleci Ali Şaşal Vural'ın önlediği topu savunma uzaklaştırmak istedi. Ancak meşin yuvarlağı önünde bulan Nwakaeme, sert bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-0.60. dakikada Hamsik'in ceza alanı dış sol çaprazından kullandığı serbest atışta, kaleci Ali Şaşal Vural tehlikeyi önledi.67. dakikada Edgar, ceza alanı içinde Kayode tarafından düşürülünce karşılaşmanın hakemi Abdulkadir Bitigen, penaltı noktasını gösterdi.70. dakikada Gradel'in kullandığı penaltı atışında kaleci Uğurcan Çakır, sağ tarafına gelen topu çıkardı. Dönen topu Gradel, kafayla tamamlamak istedi ancak Uğurcan, bir kez daha meşin yuvarlağı çeldi. Daha sonra İsmail Köybaşı'nın uzaklaştıramadığı topu bu kez Cofie, filelere göndererek farkı 1'e indirdi: 2-1.86. dakikada sağ tarafta rakiplerinden sıyrılarak hızla ilerleyen Peres'in ortasında, ceza alanı içinde Cornelius'un gelişine vuruşunda, kaleci Ali Şaşal Vural sağ tarafına yatarak tehlikeyi önledi.Stat: Medical ParkHakemler: Abdulkadir Bitigen, Ali Saygın Ögel, Mustafa SavranlarTrabzonspor: Uğurcan Çakır, Peres, Edgar, Hugo, İsmail Köybaşı, Berat Özdemir (Dk. 75 Siopis), Hamsik, Gervinho (Dk. 61 Abdülkadir Ömür), Bakasetas, Nwakaeme (Dk. 75 Cornelius), Djaniny (Dk. 89 Koita)Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz (Dk. 78 James), Caner Osmanpaşa, Camara, Uğur Çifçi, Azubuike (Dk. 53 Cofie), Hakan Arslan (Dk. 62 Felix), Kayode, Fajr, Gradel (Dk. 78 Erdoğan Yeşilyurt), Yatabare (Dk. 62 Sefa Yılmaz)Goller: Dk. 15 Bakasetas (Penaltıdan), Dk. 47 Nwakaeme (Trabzonspor), Dk. 70 Cofie (Demir Grup Sivasspor)Sarı kartlar: Dk. 13 Azubuike, Dk. 90+4 Ali Şaşal Vural (Demir Grup Sivasspor), Dk. 32 Hugo, Dk. 72 Nwakaeme, Dk. 90+1 Uğurcan Çakır, Dk. 90+4 Bakasetas (Trabzonspor)