Trabzonspor'dan 3 Temmuz açıklaması

Trabzonspor, 3 Temmuz sürecinin 10. yılında resmi sitesi üzerinden bir paylaşım yaptı.



İŞTE TRABZONSPOR'UN PAYLAŞIMI



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Trabzonspor'a karşı 3 Temmuz'da dünya tarihinin en büyük şikesi yapıldı. Onbinlerce sayfa belgeye, görüntü ve telefon kayıtlarına rağmen üzeri kapatıldı!



Peki 10 yılda ne oldu?



Ne savcılık aşamasındaki ifadelerinde ne de yargılandıkları mahkemede önlerine konulan görüntüleri, yer tespit tutanaklarını, ses kayıtlarını inkar etmediler. Kısacası şike belgelerini inkar etmediler. Aralarındaki telefon konuşma kayıtlarında geçen ekilen tarlaları. Atılan çift dikişleri. Din adamlarından alınan onayları. Elden teslim edilen paraları. Mini mini arabaları. Patates hatları. CEO'ları! Hiçbirini inkar edemediler!



UEFA şikeyi tescilledi, men yediler. CAS'a gittiler. "Türkiye'de ceza yargılaması devam ediyor. Onun sonucunu bekleyelim" şeklindeki itirazlarını CAS, çok sert bir kararla reddetti. Çünkü sportif disiplin yargılaması ile ceza yargılaması birbirinden tamamen farklıydı. Ama bu red kararını kendi camialarından sır gibi sakladılar. Gerçekleri dün olduğu gibi bugün de bütün dünyaya Trabzonspor duyuracaktı!



CAS'ın 2010-2011 sezonuna yönelik 2014 yılında verdiği 2013 A/3256 sayılı gerekçeli kararının 267. paragrafı:



"CAS, şike yapıldığı tespit edilmiş 5 maç ile ilgili olarak kendi değerlendirmesini yapmış ve Türk Yargıtay'ı tüm kişileri aklasa dahi bu durum CAS'ın vereceği kararı etkilemeyecektir."



SON HÜKÜM



Madde 580: G- CAS, davanın esasının Fenerbahçe'ye disiplin yaptırımı uygulaması gerektiğine karar vermiştir.



H- CAS, Fenerbahçe'nin UEFA müsabakalarından iki yıl süre ile men edilmesine karar vermiştir.



Tabi ki bununla yetinmediler. Kendi şikelerinin yanına Trabzonspor'u da eklemek istediler. Bugün sözde "kumpas, sahte delil" dedikleri dosyayı UEFA'ya götürüp "Trabzonspor da şike yaptı" dediler. UEFA anında bu başvuruyu reddetti ve "Trabzonspor temiz" dedi!



Tüm bu süreçler devam ederken Avrupa'da "şikeci" olarak tarihe geçenlerin listesini UEFA resmi sitesinden dört yıl önce de bu şekilde duyuruyordu!



Bugün yeniden yargılama kararı hakkında dahi "şike" yapıyorlar! Düne kadar misafir ettikleri, misafir oldukları, tesislerinde forma giydirip maç yaptıkları ve hatta kulübe üye yaptıkları FETÖ'cüleri unutup şimdi aynı kişilerin kendilerine "Kumpas" kurduklarını iddia ediyorlar! Delillere "sahte" diyemiyorlar, "biz yapmadık, biz konuşmadık" diyemiyorlar "Bu delilleri kullanamazsınız" diyorlar!



Trabzonspor'un şampiyonluğunu organize şekilde çalanlar şunu unutmasın ki; dünya tarihinin en büyük şikesi olan 3 Temmuz futbolumuzun kara lekesi olarak yerini korumaya devam edecektir!



