Trabzonspor'da yaprak dökümü! 4 ayrılık birden

Nenad Bjelica yönetimindeki Trabzonspor'da yönetim gelecek sezon kadro planlaması kapsamında çalışmalarını hızlandırdı. Karadeniz ekibinde takımdan ayrılacak isimler netleşmeye başladı. Bordo-mavililerde bu doğrultuda 4 oyuncuyla yolların ayrılacağı iddia edildi.
Trabzonspor'da Nenad Bjelica'nın raporu doğrultusunda hareket eden kurmayların aynı zamanda yıldız futbolcu için de teklifini hazırladığı öğrenildi. İşte transfer haberinin ayrıntıları...
MAAŞ POLİTİKASI DEĞİŞİYOR
Trabzonspor'da 27-28 milyon euroluk net maaş bütçesiyle kazanılan şampiyonluk sonrası ciddi bir değişim yaşanmış ve takım maliyeti 41 milyon euroya çıkmıştı. Başarısız bir dönemden geçen bordo-mavililerde yönetimin hedefi netlik kazandı.
Karadeniz ekibinde kiralık futbolcuların ayrılması ve sözleşmesi bitecek Marek Hamsik'in vedası sonrası takım maliyetinin 30 milyon euro seviyesine ineceği vurgulandı. Trabzonspor'da esas hedefin bütçeyi 25 milyon euroya indirmek olduğu aktarıldı.
Fanatik Gazetesi'nin haberine göre; Trabzonspor'da kurmaylar teklif getiren ve değerini bulan oyuncularla yollarını ayıracağı vurgulandı. Bordo-mavililerde Maxi Gomez, Enis Bardhi, Stefano Denswil ve Jens Stryger Larsen'in takımdan ayrılmaya en yakın oyuncular olduğu belirtildi.
Bordo-mavililerde Anastasios Bakasetas ile Manolis Siopis'in yanı sıra Trezeguet'in de takımda kalabileceği aktarıldı. Trezeguet'in Arap Yarımadası'ndan talipleri olmasına rağmen çok yüksek bir teklif olması halinde satılacağı kaydedildi.
Trabzonspor'da Nenad Bjelica'nın raporu doğrultusunda hareket eden kurmayların aynı zamanda yıldız futbolcu için de teklifini hazırladığı öğrenildi. İşte transfer haberinin ayrıntıları...
MAAŞ POLİTİKASI DEĞİŞİYOR
Trabzonspor'da 27-28 milyon euroluk net maaş bütçesiyle kazanılan şampiyonluk sonrası ciddi bir değişim yaşanmış ve takım maliyeti 41 milyon euroya çıkmıştı. Başarısız bir dönemden geçen bordo-mavililerde yönetimin hedefi netlik kazandı.
Karadeniz ekibinde kiralık futbolcuların ayrılması ve sözleşmesi bitecek Marek Hamsik'in vedası sonrası takım maliyetinin 30 milyon euro seviyesine ineceği vurgulandı. Trabzonspor'da esas hedefin bütçeyi 25 milyon euroya indirmek olduğu aktarıldı.
Fanatik Gazetesi'nin haberine göre; Trabzonspor'da kurmaylar teklif getiren ve değerini bulan oyuncularla yollarını ayıracağı vurgulandı. Bordo-mavililerde Maxi Gomez, Enis Bardhi, Stefano Denswil ve Jens Stryger Larsen'in takımdan ayrılmaya en yakın oyuncular olduğu belirtildi.
Bordo-mavililerde Anastasios Bakasetas ile Manolis Siopis'in yanı sıra Trezeguet'in de takımda kalabileceği aktarıldı. Trezeguet'in Arap Yarımadası'ndan talipleri olmasına rağmen çok yüksek bir teklif olması halinde satılacağı kaydedildi.