Trabzonspor'da Visca transferi için geri sayım

Trabzonspor , Edin Visca transferinde geri sayımda... Aylar önce başlayan görüşmelerde artık son aşamaya gelindi. Yönetim, Başakşehir ile prensipte anlaşırken, bonuslar dahil 4 milyon Euro'ya tarafların el sıkıştığı öğrenildi. Artık ödeme planı üzerinde konuşuluyor.



Bir yandan Visca cephesiyle yapılacak sözleşmenin detayları görüşülüyor. Fanatik Gazetesi'nde yer alan habere göre; Bugün başkan ile Visca'nın menajerinin biraraya geleceği öğrenildi. Kontrat süresinin 2.5 veya 3.5 yıl olacağı belirtilirken, 1-2 gün içinde Trabzonspor'un KAP açıklamasını yapıp, taraftarının dört gözle beklediği transferi duyurması bekleniyor.



2011'de Visca'yı 400 bin Euro karşılığında Başakşehir'e getiren teknik direktör Abdullah Avcı, eski oyuncusuyla Trabzonspor'da bir araya gelmeyi çok isterken, transfer sürecinde önemli rol oynadı. Sezonun ilk yarısında çıktığı 18 lig maçında 4 gol, 9 asistlik performans ortaya koyan Visca, ara transfer dönemi resmen 12 Ocak'ta başlayacağı için 21. haftadaki Sivasspor mücadelesinde forma giyebilecek. Boşnak yıldızın, hafta sonuna kadar Trabzon'da olacağı öğrenildi.





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