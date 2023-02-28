Trabzonspor'da şut ağırlıklı çalışma

Spor Toto Süper Lig'in 24'üncü haftasında HangiKredi Ümraniyespor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, hazırlıklarını sürdürdü.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 18.00'de idman yapan bordo-mavililer, teknik ısınmanın ardından 5'e 2 çalışması yaptı. Futbolcular bugünkü idmanı ağırlıklı olarak şut çalışması yaparak tamamladı.
Trabzonspor, sahasında oynayacağı HangiKredi Ümraniyespor maçı hazırlıklarını yarın yapılacak idmanla sürdürecek.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 18.00'de idman yapan bordo-mavililer, teknik ısınmanın ardından 5'e 2 çalışması yaptı. Futbolcular bugünkü idmanı ağırlıklı olarak şut çalışması yaparak tamamladı.
Trabzonspor, sahasında oynayacağı HangiKredi Ümraniyespor maçı hazırlıklarını yarın yapılacak idmanla sürdürecek.
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