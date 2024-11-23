Trabzonspor'da savunma senaryoları

Şenol Güneş, sakatlığı bulunan Savic ile hazır olmayan Serdar'ın yerine Adana Demir maçında Hüseyin-Batagov ikilisini düşünüyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da savunma senaryoları
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23 Kasım 2024 12:40
Ligde oynadığı son üç maçı kaybeden ve Pazartesi günü karşılaşacağı Adana Demirspor maçını çıkış olarak gören Trabzonspor'da Teknik Direktör Şenol Güneş'in savunmada kimlere şans tanıyacağı merakla bekleniyor.

Savic'in sakatlığından dolayı tedirginlik yaşaması, Serdar Saatçı'nın antrenmanlara yeni başlaması nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek olmaları ve Denswil'in de kadro dışı bırakılması alternatifleri sınırlandırdı. Stoperde Hüseyin Türkmen ve Batagov şu an en hazır oyuncular durumunda. Fakat Güneş'in farklı senaryolar üzerinde de durduğu kaydedildi.

Son haftalardaki sonuçlardan dolayı radikal değişiklikler yapmak isteyen Güneş'in bu ikili üzerinde bir plan kurduğu ifade ediliyor. Deneyimli teknik adamın sağ bekte de Malheiro'nun cezalı oluşu nedeniyle Ozan Tufan'a şans tanıması bekleniyor. 

 
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