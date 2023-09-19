Trabzonspor'da Pepe'ye özel program

Trabzonspor, bugün izin yapacak. Ancak takımın yeni transferi Pepe, çalışmalarına özel program dahilinde devam edecek.
Teknik direktör Nenad Bjelica, yıldız oyuncunun bir an önce hazır hale gelmesini istiyor.
Takım idmanlarından uzun süre ayrı kalan oyuncunun, 10 güne kadar hazır duruma gelmesi için çaba harcanacak.
Teknik direktör Nenad Bjelica, yıldız oyuncunun bir an önce hazır hale gelmesini istiyor.
Takım idmanlarından uzun süre ayrı kalan oyuncunun, 10 güne kadar hazır duruma gelmesi için çaba harcanacak.