Trabzonspor'da Onuachu girişimleri sürüyor

Süper Lig sona ermeden transfer çalışmalarına başlayan Trabzonspor yönetimi, Rangers'ta forma giyen ön libero John Lundstram ve sol bek Borna Barisic ile bu sezon Gaziantep'te kiralık oynayan, bonservisi Standard Liege'de olan Denis Draguş'un transferlerini bitirmişti. Bordo-mavililer, Fransa'nın Clermont kulübünde ter döken on numara Muhammed Cham'ı da imza aşamasına getirmişti.
ONUACHU GİRİŞİMLERİ SÜRÜYOR
Sezon başında kiralanan Paul Onuachu ile gelecek sene de devam etmek isteyen Trabzonspor, 29 yaşındaki forvet için girişimlerini sürdürüyor. Bonservisi Southampton'da olan Onuachu, Trabzon'da mutlu olduğunu belirterek, bu konuda kulüplerin bir an önce anlaşmasını beklediğini söyledi.
TRABZONSPOR'UN PLANI
Yönetim cephesi ise başarılı futbolcuyu uygun maliyetle bir kez daha kiralamayı düşünüyor. Ancak İngiliz ekibinin planı, Onuachu'yu bonservisiyle vermek. Pazarlıkların sıkı bir şekilde devam ettiği öğrenildi. Belindeki ağrı nedeniyle yapılan kontrolünde ciddi bir duruma rastlanmayan Trabzonspor'un yıldızı, artık takımı daha fazla yalnız bırakmak istemiyor. Bu nedenle tecrübeli golcünün hedefi, yarın oynanacak İstanbulspor karşılaşmasında sahada olmak.
22 MAÇTA 13 GOL-4 ASİST
Geçen yaz başında kiralık olarak Trabzonspor'a transfer olan Paul Onuachu, bordo-mavili formayla 22 maça çıktı. 13 gol, 4 asistlik performans sergileyen Nijeryalı yıldız, Afrika Kupası sonrası 28 Şubat'ta oynanan Başakşehir karşılaşmasında sakatlanmış ve 5 maç kaçırmıştı.
ONUACHU GİRİŞİMLERİ SÜRÜYOR
Sezon başında kiralanan Paul Onuachu ile gelecek sene de devam etmek isteyen Trabzonspor, 29 yaşındaki forvet için girişimlerini sürdürüyor. Bonservisi Southampton'da olan Onuachu, Trabzon'da mutlu olduğunu belirterek, bu konuda kulüplerin bir an önce anlaşmasını beklediğini söyledi.
TRABZONSPOR'UN PLANI
Yönetim cephesi ise başarılı futbolcuyu uygun maliyetle bir kez daha kiralamayı düşünüyor. Ancak İngiliz ekibinin planı, Onuachu'yu bonservisiyle vermek. Pazarlıkların sıkı bir şekilde devam ettiği öğrenildi. Belindeki ağrı nedeniyle yapılan kontrolünde ciddi bir duruma rastlanmayan Trabzonspor'un yıldızı, artık takımı daha fazla yalnız bırakmak istemiyor. Bu nedenle tecrübeli golcünün hedefi, yarın oynanacak İstanbulspor karşılaşmasında sahada olmak.
22 MAÇTA 13 GOL-4 ASİST
Geçen yaz başında kiralık olarak Trabzonspor'a transfer olan Paul Onuachu, bordo-mavili formayla 22 maça çıktı. 13 gol, 4 asistlik performans sergileyen Nijeryalı yıldız, Afrika Kupası sonrası 28 Şubat'ta oynanan Başakşehir karşılaşmasında sakatlanmış ve 5 maç kaçırmıştı.
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