Trabzonspor'da Malheiro'ya tam not

Trabzonspor'da sağ bek oyuncusu Pedro Malheiro son haftalardaki artan performansını Başakşehir maçında sürdürdü.
Sağ kanadı çok iyi kullanan Malheiro, maçta yüzde 68 topla buluşma sağladı. Ayrıca maçı yüzde 85 gibi son derece yüksek bir pas isabet oranı ile tamamlayan Portekizli sağ bek, rakip ceza sahasında ise 4 kez topla buluşarak hücuma da önemli katkılar sağladı.
Malheiro'nun bu performansı teknik heyet, Şenol Güneş ve taraftarları son derece mutlu etti.
Sağ kanadı çok iyi kullanan Malheiro, maçta yüzde 68 topla buluşma sağladı. Ayrıca maçı yüzde 85 gibi son derece yüksek bir pas isabet oranı ile tamamlayan Portekizli sağ bek, rakip ceza sahasında ise 4 kez topla buluşarak hücuma da önemli katkılar sağladı.
Malheiro'nun bu performansı teknik heyet, Şenol Güneş ve taraftarları son derece mutlu etti.