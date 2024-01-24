Trabzonspor'da Mahmut Ören'den başkanlık adayı açıklaması

Trabzonspor'da Mahmut Ören, divan başkanlığına adaylığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Trabzonspor'da Mahmut Ören'den başkanlık adayı açıklaması
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Ocak 2024 13:15
Trabzonspor'da Mahmut Ören, divan başkanlık kurulu başkanlığına adaylığını açıkladı.

Ören, yaptığı yazılı açıklamada, Trabzonspor Divan Başkanlık Genel Kurulu'nun 2 Mart'ta gerçekleştirileceğini belirterek, "Birlik ve beraberliğini pekiştirerek, kulübümüzün kuruluş felsefesine, temel ilkelerine ve geleneklerine sahip çıkma hedefi ile divan başkanlık kurulu başkanlığına adaylığımı açıklamaktan onur duyuyorum." ifadesini kullandı.

Trabzonspor Denetleme Kurulu Başkanı Ören, adaylığı ile ilgili düşüncelerini ilerleyen günlerde düzenleyeceği basın toplantısında kamuoyu ile paylaşacağını kaydetti.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery