Trabzonspor'da kıran kırana pazarlık

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon hem şampiyonluk yarışından hem de Avrupa kupalarına katılım hakkı alamayan Trabzonspor gelecek sezon çalışmalarına başladı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da kıran kırana pazarlık
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22 Haziran 2023 09:27
Son güncelleme 22 Haziran 2023 09:56
Süper Lig'de şampiyon olduğu yılın ardından iyi bir sezon geçiremeyen Trabzonspor yeniden yapılanıyor.

Teknik direktörlüğe Nenad Bjelica'yı getiren Fırtına'da Hırvat hoca özellikle transferde hata yapmak istemiyor. Bu sebeple forvette yönetime verdiği ilk isim olan Bruno Petkovic'te ısrar ediyor.

Yönetim, tecrübeli golcüyle el sıkıştı ancak henüz Dinamo Zagreb'i ikna etmeyi başaramadı. Ancak görüşmeler tam gaz şekilde devam ediyor.

ZAGREB'İN İSTEĞİ 4 MİLYON

Trabzonspor'un istediği Bruno Petkovic için Dinamo Zagreb 4 milyon euro talep ediyor. Trabzonspor ise mali disiplini sağlayabilmek için transfer döneminde bu rakamlara yükselmeyi düşünmüyor.

Karadeniz ekibi maksimum 2.5 milyon euro'ya çıkmayı planlıyor. Hırvat temsilcisi şu ana kadar inadından vazgeçmedi. Ancak Trabzonspor yönetimi de oyuncuyu takıma katmak için inatla görüşmeleri devam ettiriyor. Petkovic'i almadan masadan kalkmaya niyetleri yok.

BJELICA BİZZAT GÖRÜŞECEK

Trabzonspor ekibinin bu transferi kısa süre içinde bitirmesi beklenmiyor. Slovenya kampına kadar uzaması durumunda teknik direktör Nenad Bjelica da devreye girecek. Aynı bölgede kamp yapacak Dinamo Zagreb kulübüyle kendi de bir görüşme gerçekleştirecek.

Trabzonspor'un Dinamo Zagreb ile pazarlıklarında eli güçlü. Çünkü Bruno Petkovic gelecek sezon bitecek kontratı öncesinde kulübüyle yeni sözleşme imzalamıyor. Kontrat yılında olduğu için de Dinamo Zagreb gelecek yıl bedavaya gitmemesi adına bu yıl tecrübeli forvetini satmaya mecbur kalacak.

42 RESMİ MAÇTA OYNADI

Bruno Petkovic bu sezon Dinamo Zagreb formasıyla 42 resmi maçta görev aldı ve bu karşılaşmalarda 14 gol, 9 asistlik katkı sağladı.

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