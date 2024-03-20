Trabzonspor'da hedefler belli: 3. sıra ve kupa

Trabzonspor, Fenerbahçe maçını kaybetti ancak 3.'lük iddiası devam ediyor. Aynı hafta Beşiktaş'ın da mağlup olması Karadeniz ekibinin işini kolaylaştırdı. Trabzonspor, Avcı yönetiminde sezonu hem 3. tamamlamayı hem de kupada zafere uzanmayı planlıyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da hedefler belli: 3. sıra ve kupa
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20 Mart 2024 11:10
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, göreve geldiği andan itibaren takımını ileri taşımayı başardı.

Karadeniz temsilcisi, bu hafta derbide Fenerbahçe'ye kaybetmesine rağmen Beşiktaş'ın 3 puan önünde 3. sıradaki yerini korudu. Özellikle Beşiktaş'ın da kaybetmiş olması en azından Trabzonspor'un yerini korumuş olmasını sağladı.

3. SIRA VE TÜRKİYE KUPASI

Bu anlamda 60 yaşındaki teknik adamın öğrencileri, sezonun geri kalan kısmında istediği puanları alıp, ligi 3. sırada bitirmenin peşinde olacak. Ayrıca Trabzonspor'un bir hedefi daha var. Karadeniz temsilcisi, ligi 3. sırada bitirdikten sonra Ziraat Türkiye Kupası'nda da zafere uzanmanın peşinde olacak.

ÜST SIRALARA TAŞIDI

Bu arada Abdullah Avcı, takımın başına geldiği anda kulüp bir hayli kötü durumdaydı. Tecrübeli teknik adam, bordo-mavili takımın başına geldiğinde takım 8 hafta sonunda topladığı 12 puanla 7. sıradaydı. Avcı, geldiği günden itibaren takımını yeniden üst sıralara taşıdı.

 

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