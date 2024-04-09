Trabzonspor'da hareketli saatler: Denis Draguş!

Gaziantep FK'de kiralık olarak forma giyen golcü oyuncu Denis Draguş'un menajeri, transfer iddialarıyla ilgili konuştu. Menajeri yaptığı açıklamada, Draguş'un Trabzonspor ile görüştüğünü ve anlaşma aşamasında olduğunu ifade etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Gaziantepfk.org
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Trabzonspor'da hareketli saatler: Denis Draguş!
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09 Nisan 2024 18:16
Süper Lig'de gelecek sezon planlamalarını sürdüren Trabzonspor'da sıcak bir gelişme yaşandı.

Bordo-mavililer, Standard Liege'den Gaziantep FK'ye kiralanan 24 yaşındaki golcü oyuncu Denis Draguş için harekete geçmişti. Rumen oyuncunun menajerinden transferle ilgili açıklama geldi.

''TRABZONSPOR İLE BÜYÜK ÖLÇÜDE ANLAŞTIK''

Denis Draguş'un menajeri Florin Manea, Rumen basınına yaptığı açıklamada Trabzonspor ile anlaşma aşamasında olduklarını dile getirdi.

Manea, yaptığı açıklamada, ''Denis Draguș'a Trabzonspor'dan önemli bir teklif var. Müzakereler oldukça ilerledi. Biz de Standard Liege'den gelecek kararı bekliyoruz ama yüksek ihtimalle transfere çok yakın olduğumuzu söyleyebilirim. Büyük ölçüde anlaşma var.'' dedi. 

Florin Manea, konuşmasının devamında ise, ''Bu transferde başarılı olmak hem Denis hem de Trabzon için sansasyonel olur. Bunun Denis için büyük bir adım olacağını söylüyorum ve umarım bunu sürdürür, Gaziantep'teki kadar gol atar.'' sözlerini sarf etti. 

SEZON PERFORMANSI 

Gaziantep FK ile bu sezon 29 maça çıkan Draguş, 12 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. 

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