Trabzonspor'da gündem yeniden Marc Bartra

Stoper takviyesi için önceliği Shakhtar'lıveren, daha önce ilgilendiği bir ismi yeniden gündemine aldı.taliplerinin artması üzerine, B planı hazırlayan bordo-mavililer, Real Betis'li stoperiçin yeniden hamle yapma kararı aldı.Sözleşmesi 2023'te biteceği için kulübünün ancak satma fikrine açık olduğu futbolcu üzerine bütçe hazırlanmaya başladı. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın da onayını alan yönetimin, bu hafta sonuna kadar bu rakam üzerinde çalışacağı kaydedildi.Bu sırada bir yandan da Marlon konusunda somut adım atmaya çalışacak olan Trabzonspor yönetimi, Brezilyalıyı bağlarsa Bartra transferi tekrar rafa kalkacak. Ancak sorun çıkarsa öncelik 1.84 boyundaki savunmacıya verilecek.Piyasa değeri 6 milyon euro civarında olan İspanyol stoper için ne kadarlık bir ücret teklif edileceği henüz bilinmiyor. Daha önce Barcelona forması da giyen Marc Bartra, kulüp kariyerinde 381 resmi maça çıkıp, oynadığı pozisyona rağmen hiç kırmızı kart görmedi.