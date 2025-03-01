Trabzonspor'da gündem Artem Bondarenko!

Trabzonspor, Ukraynalı oyunculara yönelik transfer politikasını sürdürmeye hazırlanıyor. Yaz döneminde stoper Arseniy Batagov'u kadrosuna katan Bordo-Mavililer, ara transfer döneminde de forvet Danylo Sikan ve sağ kanat Oleksandr Zubkov'u renklerine bağlamıştı.
Yönetim, Shakhtar Donetsk'in yetenekli orta saha oyuncusu Artem Bondarenko için de girişimlerde bulunmuş, ancak yüksek bonservis bedeli nedeniyle transfer gerçekleşmemişti.
YAZ DÖNEMİNDE YENİ HAMLE
Trabzonspor, sezon sonunda Bondarenko için yeniden harekete geçmeyi planlıyor. 24 yaşındaki orta saha oyuncusu için ara transferde 7 milyon euro önerilmiş, ancak Shakhtar Donetsk oyuncunun yerine alternatif bulamayacağını belirterek bu teklifi kabul etmemişti.
Ukrayna ekibi, Sikan ve Zubkov'un ayrılığının ardından bir başka yıldızını daha kaybetmeye sıcak bakmadığı için 12 milyon euro'nun altına inmemişti. Ancak sezon sonunda şartların değişebileceği belirtiliyor.
ÇOK YÖNLÜ BİR ORTA SAHA
1.87 boyundaki Bondarenko, hem 10 hem de 8 numara pozisyonlarında oynayabiliyor. Sol ayaklı futbolcu, orta sahada yaratıcı kimliğiyle öne çıkarken, gerektiğinde sağ iç bölgede de görev alabiliyor.
Bu sezon 8'i Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 25 maçta 8 gol, 2 asistlik performans sergileyerek dikkatleri üzerine çekti.
ŞENOL GÜNEŞ DOĞRULAMIŞTI
Tecrübeli teknik adam Şenol Güneş, transfer süreciyle ilgili yaptığı açıklamada Bondarenko'yu kastederek, "Almak istedik ama 12 milyon euro istediler" ifadelerini kullanmıştı.
Trabzonspor'un sezon sonunda Shakhtar Donetsk ile yeniden masaya oturması bekleniyor. Bu kez Ukrayna ekibinin daha esnek bir tavır sergileyebileceği konuşuluyor.
Yönetim, Shakhtar Donetsk'in yetenekli orta saha oyuncusu Artem Bondarenko için de girişimlerde bulunmuş, ancak yüksek bonservis bedeli nedeniyle transfer gerçekleşmemişti.
YAZ DÖNEMİNDE YENİ HAMLE
Trabzonspor, sezon sonunda Bondarenko için yeniden harekete geçmeyi planlıyor. 24 yaşındaki orta saha oyuncusu için ara transferde 7 milyon euro önerilmiş, ancak Shakhtar Donetsk oyuncunun yerine alternatif bulamayacağını belirterek bu teklifi kabul etmemişti.
Ukrayna ekibi, Sikan ve Zubkov'un ayrılığının ardından bir başka yıldızını daha kaybetmeye sıcak bakmadığı için 12 milyon euro'nun altına inmemişti. Ancak sezon sonunda şartların değişebileceği belirtiliyor.
ÇOK YÖNLÜ BİR ORTA SAHA
1.87 boyundaki Bondarenko, hem 10 hem de 8 numara pozisyonlarında oynayabiliyor. Sol ayaklı futbolcu, orta sahada yaratıcı kimliğiyle öne çıkarken, gerektiğinde sağ iç bölgede de görev alabiliyor.
Bu sezon 8'i Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 25 maçta 8 gol, 2 asistlik performans sergileyerek dikkatleri üzerine çekti.
ŞENOL GÜNEŞ DOĞRULAMIŞTI
Tecrübeli teknik adam Şenol Güneş, transfer süreciyle ilgili yaptığı açıklamada Bondarenko'yu kastederek, "Almak istedik ama 12 milyon euro istediler" ifadelerini kullanmıştı.
Trabzonspor'un sezon sonunda Shakhtar Donetsk ile yeniden masaya oturması bekleniyor. Bu kez Ukrayna ekibinin daha esnek bir tavır sergileyebileceği konuşuluyor.