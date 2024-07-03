Trabzonspor'da gündem Anton Miranchuk

Trabzonspor, şampiyonluk sezonundaki Anastasios Bakasetas'ın boşluğunu doldurmak için transfer çalışmalarına hız verdi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Imago
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Trabzonspor'da gündem Anton Miranchuk
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03 Temmuz 2024 14:03
Trabzonspor, şampiyonluk sezonundaki Anastasios Bakasetas'ın boşluğunu doldurmak için transfer çalışmalarına hız verdi.

Bordo-Mavililer, birçok önemli ismi gündemine alırken, son olarak Rus oyuncu Anton Miranchuk'un transferi konuşulmaya başlandı.



Özellikle orta saha bölgesine takviye yapmayı planlayan Bordo Mavililer, son olarak Rusya Premier Ligi'nde Lokomotiv Moskova forması giyen 28 yaşındaki Anton Miranchuk'u gündemine aldı.



 
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