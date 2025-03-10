Trabzonspor'da görev Hüseyin Çimşir ve Şeref Çiçek'te

Trabzonspor, Şenol Güneş'in ayrılığı sonrası Başakşehir maçı hazırlıklarına yardımcı antrenörler Hüseyin Çimşir ve Şeref Çiçek yönetiminde başladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da görev Hüseyin Çimşir ve Şeref Çiçek'te
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10 Mart 2025 20:39
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında 15 Mart Cumartesi günü deplasmanda RAMS Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda bordo-mavili futbolcular, yardımcı antrenörler Hüseyin Çimşir ve Şeref Çiçek yönetiminde çalıştı.

Atakaş Hatayspor maçında forma giyen oyuncular, yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Diğer futbolcular ise idmanda pas ve dar alanda oyunun ardından çift kale maç yaptı.

Trabzonspor, salı yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürecek.


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