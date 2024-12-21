Trabzonspor'da fesih kararı!

Trabzonspor, Mislav Orsic'in sözleşmesinin karşılıklı anlaşarak feshedildiğini açıkladı.

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Trabzonspor'da fesih kararı!
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21 Aralık 2024 18:32
Son güncelleme 21 Aralık 2024 18:38
Trabzonspor, Mislav Orsic'in sözleşmesinin karşılıklı anlaşarak feshedildiğini duyurdu.

Bordo mavili takım, oyuncuya herhangi bir fesih tazminatının ödenmeyeceğini belirtti.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Mislav Orsic arasındaki 01.07.2023 başlangıç ve 30.06.2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir." denildi.

OYUNCUNUN PERFORMANSI

Bordo mavili takımda kadro dışı bırakılan Mislac Orsic, 2023 yılında 2.4 milyon euro bedelle Southampton'dan transfer edilmişti. Trabzonspor'da 16 maça çıkan Hırvat kanat, 1 asist yaptı.

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